Türkiye’de satılan en ucuz sıfır araçlar hangileri? Fiyat skalası nasıl?

Ekim ayı itibarıyla otomobil pazarında fiyat düşüşleri dikkat çekiyor. Yıl sonu kampanyalarını değerlendirip uygun fiyata araç sahibi olmak isteyenler ise araç piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Öte yandan Ekim ayının en uygun fiyatlı sıfır araçları belli oldu. Peki bu ayın en ucuz sıfır araçları hangileri? Listeye yakından bakalım.