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Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araçlar hangileri? Fiyat skalası nasıl?

Türkiye'de sıfır araba satın almak isteyen vatandaşlar yıl sonu kampanyalarını yakından takip ediyor. Vatandaşlar bu noktada indirimli fiyatları araştırırken Ekim ayı itibarıyla satılan en ucuz sıfır araç modelleri de belli oldu. Peki listede hangi araçlar var? Habere dair detaylara birlikte bakıyoruz.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 12:55 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 13:00
Türkiye’de satılan en ucuz sıfır araçlar hangileri? Fiyat skalası nasıl?

Ekim ayı itibarıyla otomobil pazarında fiyat düşüşleri dikkat çekiyor. Yıl sonu kampanyalarını değerlendirip uygun fiyata araç sahibi olmak isteyenler ise araç piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Öte yandan Ekim ayının en uygun fiyatlı sıfır araçları belli oldu. Peki bu ayın en ucuz sıfır araçları hangileri? Listeye yakından bakalım.

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır araçlar hangileri? Fiyat skalası nasıl?

2024 Ekim ayı sıfır araç fiyatları

* Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp: 989,900 TL

* Yeni Kia Picanto 1.0L 63 PS AMT: 1,010,000 TL

* Opel Corsa Edition 1.2 75 hp benzin manuel: 1,075,900 TL

* Renault Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 1,090,000 TL

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır araçlar hangileri? Fiyat skalası nasıl?

* MG ZS Comfort 1.0 AT 111 PS: 1,279,000 TL

* Seat Ibiza 1.0 EvoTSI 115 hp Style DSG: 1,310,000 TL

* 4x2 - Otomatik - Benzinli - 129 PS: 1,390,000 TL

* TOGG V1 RWD Standart Menzil: 1,432,600 TL

* Ford Puma Titanium 1.0L EcoBoost 125 PS manuel benzin/hibrit: 1,537,100 TL

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