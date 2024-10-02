Türkiye’de satılan en ucuz sıfır araçlar hangileri? Fiyat skalası nasıl?

Ekim ayı itibarıyla otomobil pazarında fiyat düşüşleri dikkat çekiyor. Yıl sonu kampanyalarını değerlendirip uygun fiyata araç sahibi olmak isteyenler ise araç piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Öte yandan Ekim ayının en uygun fiyatlı sıfır araçları belli oldu. Peki bu ayın en ucuz sıfır araçları hangileri? Listeye yakından bakalım.
2024 Ekim ayı sıfır araç fiyatları
* Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp: 989,900 TL
* Yeni Kia Picanto 1.0L 63 PS AMT: 1,010,000 TL
* Opel Corsa Edition 1.2 75 hp benzin manuel: 1,075,900 TL
* Renault Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 1,090,000 TL