Türkiye modelinde Bağkur detayı: EYT'li esnafa emeklilik geliyor! 1999- 2002'de işe başlayanlar dikkat! Yaş şartı geri çekilecek! 50-55 yaşında 5400 primle...

EYT ile ilgili çalışmalar günden güne sıklıkla araştırılıyor. Hükümet kanadından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EYT çalışmalarında yaşı bekleyen Bağkur'lular için de çözüm aranıyor. Bağkur'lular için yaş şartının kaldırılması ya da geriye çekilmesi gündeme gelirken, kısmi emeklilik için de kolaylık sağlanması beklentiler arasında. EYT yasası çıkarsa ve yaş şartı tamamen kaldırılırsa kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık primini tamamlayanlar hemen emekli olabilecek. İşte EYT'ye dair son gelişmeler haberimizde...