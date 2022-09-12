Türkiye modelinde 1997 yıl detayı! Kimler EYT’li olamayacak? SSK, Bağkur’lunun yaş şartına kalan süre inecek!

Emeklilik için yaşı bekleyenlere (EYT) yönelik hazırlıklar yapılmaya devam ediliyor. Milyonların beklediği düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha zaman alacak, tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" ifadelerine yer vermişti. Bu kapsamda masadaki tek formül merak konusu oldu. EYT'liye 6 başlıklı çözüm çalışması gündeme geldi. İşte EYT'ye dair merak edilen detaylar...