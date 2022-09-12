Türkiye modelinde 1997 yıl detayı! Kimler EYT'li olamayacak? SSK, Bağkur'lunun yaş şartına kalan süre inecek!
Milyonlarca vatandaş EYT hakkında son gelişmeleri merak ediyor ve çıkan son haberleri sıkı bir şekilde takip ediyor. Emekli olmak için prim ve gün şartını yerine getirenlerin gözü EYT yasasında. Daha önce yapmış olduğu konuşmalarda EYT'de Türkiye modeli üzerinde durulduğunu aktaran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sorunların çözüleceğini ifade ederek Aralık ayını işaret etti. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT hangi yılları kapsıyor? EYT çıkınca emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler!
Emeklilik için yaşı bekleyenlere (EYT) yönelik hazırlıklar yapılmaya devam ediliyor. Milyonların beklediği düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha zaman alacak, tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" ifadelerine yer vermişti. Bu kapsamda masadaki tek formül merak konusu oldu. EYT'liye 6 başlıklı çözüm çalışması gündeme geldi. İşte EYT'ye dair merak edilen detaylar...
Bakan Bilgin, "EYT sorununu çözüyoruz. Dosya dosya açarak çözeceğiz. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesin." ifadelerini kullandı.
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Sorunlar olduğunu ve bunların çözüleceğini belirten Bilgin, "Sorunların çözümü için tedbirler alıyoruz. Asgari ücreti önceki yıla göre yüzde 80 arttırdık. Önümüzdeki dönem içerisinde sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz. Dosya dosya açarak çözeceğiz. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir. Büyük Türkiye yolunda daha emin adımlar ile yürüyeceğiz" demişti.