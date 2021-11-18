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Haberler Ekonomi Türk Telekom hattını kullananlara artık bedava! Duyan şaştı kaldı Kasım ayında efsane kampanya: 31 Aralık gelmeden o işlemi yapanlar...

Türk Telekom hattını kullananlara artık bedava! Duyan şaştı kaldı Kasım ayında efsane kampanya: 31 Aralık gelmeden o işlemi yapanlar...

Türk Telekom hat kullananlar yaşadı! Yapılan açıklama ile hat sahiplerine müjdeli haber duyuruldu. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden Türk Telekom hat kullananlarla ilgili kampanya yaptığını duyurdu. 2021 yılında pek çok banka müşteri çekebilmek için farklı bir çok kampanyaya imza atıyor. Akbank da Türk Telekom ile anlaşma yaparak Türk Telekom hattı kullanıcılarına yönelik otomatik ödeme talimatıyla ilgili yaptığını açıkladı. Buna göre Türk Telekom otomatik ödeme talimatı verenler bedava 2 GB internet verilecek. İşte detaylar...

18.11.2021 13:19 - Son Güncelleme: 18.11.2021 13:19
Türk Telekom hattını kullananlara artık bedava! Duyan şaştı kaldı Kasım ayında efsane kampanya: 31 Aralık gelmeden o işlemi yapanlar...

Türk Telekom hattını kullananlara bedava 2 GB internet sahibi olabilecek. Akbank'ın yeni kampanyasını duyanlar hemen harekete geçti. Bankadan yapılan duyuruda Türk Telekom hattını kullanan vatandaşların ödeme talimatı vermelere durumunda hediye internet alabilecek. Söz konusu kampanya 31 Aralık tarihine kadar geçerli. İşte kampanyanın detayları...

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Türk Telekom hattını kullananlara artık bedava! Duyan şaştı kaldı Kasım ayında efsane kampanya: 31 Aralık gelmeden o işlemi yapanlar...

HAT SAHİPLERİ YAŞADI!

Kampanya koşullarını sağlayaran yani otomatik fatura ödeme talimatını veren aboneler Türk Telekom tarafından kampanya kapsamında ilk ay kullanabileceği 1 ay geçerli 2 GB hediye cepten internet kazanabilecek.

Türk Telekom hattını kullananlara artık bedava! Duyan şaştı kaldı Kasım ayında efsane kampanya: 31 Aralık gelmeden o işlemi yapanlar...

KAMPANYANIN SONA ERECEĞİ TARİH...

Kampanya 30 Haziran – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerlidir.

Türk Telekom hattını kullananlara artık bedava! Duyan şaştı kaldı Kasım ayında efsane kampanya: 31 Aralık gelmeden o işlemi yapanlar...

Kampanya kapsamında sunulan aylık 2 GB hediye yalnızca mobil internet için geçerli olup, geçerlilik süresi 30 gündür.

Türk Telekom hattını kullananlara artık bedava! Duyan şaştı kaldı Kasım ayında efsane kampanya: 31 Aralık gelmeden o işlemi yapanlar...

Otomatik fatura ödeme talimatının başarılı bir şekilde verildiği günün ertesi günü ilgili hatta SMS ile bilgilendirme yapılacak olup, bahsedilen bilgilendirme mesajının ardından kampanya kapsamında sunulan hediye aylık 2 GB internetten yararlanmaya başlayabilecekler.

Türk Telekom hattını kullananlara artık bedava! Duyan şaştı kaldı Kasım ayında efsane kampanya: 31 Aralık gelmeden o işlemi yapanlar...

Kampanyaya katılım koşulu yoktur.

Türk Telekom hattını kullananlara artık bedava! Duyan şaştı kaldı Kasım ayında efsane kampanya: 31 Aralık gelmeden o işlemi yapanlar...
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