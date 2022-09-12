Türk modelinde 3 hesaplama ve 3.5 yıl kuralı! EYT beni kapsıyor mu? 1995-1997-1999-2003-2005-2008 sigorta girişiyle emekli maaşı ceplere giriyor
EYT çalışması sona eriyor. Yasa çıktı çıkacak! Milyonlarca Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaş Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in müjdeli haberini bekliyor. Bilgin, çalışmaların Aralık ayında biteceğini açıklarken tek model üzerinde durulduğunu belirtti. Peki bu modelde neler var? EYT yasasından yararlanmak için 9 bin gün ya da 7200 gün istenmeyecek ama bu kadar günü olanlar için bir avantaj oluşturulabilecek. Modelde teknik olarak değerlendirilen bir başka konu ise maaş hesaplaması. Buna göre 1999 öncesi 1999 ile 2008 arası ve 2008 sonrası dönem değerlendirilerek 3 ayrı hesaplama yapılacak. İşte detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için gelişmeler yaşanıyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin tamamlanmasının ardından bir süredir EYT konusu gündemde. Yaşa takılan milyonlarca vatandaş emeklilik için EYT yasasının detaylarını merak ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış herkes EYT'li kabul ediliyor. Yaş şartı getirildiği için yaşa takılan vatandaşlar EYT yasasını dört gözle bekliyor. Ancak bu sigortalıların tamamının yasadan yararlanması yani emeklilik hakkı kazanması mümkün görünmüyor. Peki EYT kimleri kapsayacak? EYT ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son açıklamasında "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha zaman alacak, tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" ifadelerini kullandı.
EYT için Türk modeli üzerinde durulduğu geçtiğimiz günlerde net şekilde belirtilmişti. Çalışmalarda teknik kısımla ilgili detaylar üzerinde duruluyor. İşte bu teknik çalışmalarda öne çıkan başlıklar...
1-PRİM ÖNEM KAZANIYOR
Teknik çalışmalar yapılırken özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ancak belli bir prim seviyesine gelmiş sigortalılar üzerinde duruluyor. Genel anlamda bakıldığı zaman 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış herkes EYT'li olmuş durumda.