Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Tüm ücretler yükseliyor yüzde 30,5 oranında bir artış görülecek! SSK ve Bağ Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol edin 15 Ocak'tan itibaren....

Tüm ücretler yükseliyor yüzde 30,5 oranında bir artış görülecek! SSK ve Bağ Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol edin 15 Ocak'tan itibaren....

3 Ocak itibariyle açıklanan enflasyon rakamları sonrasında emekli ve memurların alacakları yeni zam oranları belli oldu. 2022 yılı için emekli aylıklarının en düşük 2 bin 500 TL olmasına ilişkin yasa teklifi ise TBMM'ye sunuldu. Ayrıca Türkiye'deki milyonlarca emekliyi ilgilendiren teklif kapsamında elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmesi hakkında da düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte Türkiye'deki emeklilerinin 2022 Ocak ayından itibaren alacakları yeni zam oranları ve en düşük emekli maaşları&hellip;

06.01.2022 17:56 - Son Güncelleme: 06.01.2022 17:56
Tüm ücretler yükseliyor! Ek zam ve enflasyon farkı ile yüzde 30,5 oranında bir artış görülecek! SSK ve Bağ Kur emeklilerini ilgilendiriyor hesaplarınızı kontrol edin 15 Ocak’tan itibaren....

Emekli Taban Aylıkları Yükseltildi!

Geçtiğimiz yıl pandemi döneminde en düşük emekli taban aylığının 1.500 TL olmasına karar verilmesinin ardından, emekli maaş hesaplamaları bu oranın altında çıkan kişilerin maaşları en alt limite sabitleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında 2022 emekli ve memur maaşlarına ilişkin açıklamasının ardından Meclis'e sunulan yeni kanun teklifinde ise taban aylıklarının 2.500 TL olacağı açıklandı. Birçok kesim tarafından emekli maaşlarına gelen zamlar olumlu karşılansa da hemen akabinde gelen yeni zamlar ise memnuniyetsizlik yarattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tüm ücretler yükseliyor! Ek zam ve enflasyon farkı ile yüzde 30,5 oranında bir artış görülecek! SSK ve Bağ Kur emeklilerini ilgilendiriyor hesaplarınızı kontrol edin 15 Ocak’tan itibaren....

Memur ve memur emeklisi maaşlarında ise benzer bir durum söz konusu. Memur maaşlarında yüzde 7,5 artışın eklenmesinin ardından toplamda yüzde 30,5 oranında bir zam yapılmış oldu.

Tüm ücretler yükseliyor! Ek zam ve enflasyon farkı ile yüzde 30,5 oranında bir artış görülecek! SSK ve Bağ Kur emeklilerini ilgilendiriyor hesaplarınızı kontrol edin 15 Ocak’tan itibaren....

Son dönemde artan fiyatlara karşı maaşlara yapılan zamlar birçok kesim tarafından düşük bulundu. Son 19 yılın en yüksek enflasyon rakamlarının da ortaya çıkması gelecek dönemde de ek zamların gündeme gelmesine neden oldu.

Tüm ücretler yükseliyor! Ek zam ve enflasyon farkı ile yüzde 30,5 oranında bir artış görülecek! SSK ve Bağ Kur emeklilerini ilgilendiriyor hesaplarınızı kontrol edin 15 Ocak’tan itibaren....

Emekli Maaşlarında Toplu Sözleşme Artışı Yapıldı!
Türkiye'deki milyonlarca emeklinin 2022 Ocak ayından itibaren alacakları zamlı maaş oranları belli oldu. Her kesimden çalışan ve emeklinin yeni maaş oranlarının belli olmasının ardından yeni zamlarda üst üste gelmeye başladı.

Tüm ücretler yükseliyor! Ek zam ve enflasyon farkı ile yüzde 30,5 oranında bir artış görülecek! SSK ve Bağ Kur emeklilerini ilgilendiriyor hesaplarınızı kontrol edin 15 Ocak’tan itibaren....

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılına ait memur ve memur emeklisine verilecek yılın ilk 6 aylık dönemi için yüzde 5 olarak belirlenen zam oranını, yüzde 7,5'e çıkardıklarını açıklamasının ardından bu haber memnuniyetle karşılandı.

SON DAKİKA