Tüm ücretler yükseliyor yüzde 30,5 oranında bir artış görülecek! SSK ve Bağ Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol edin 15 Ocak'tan itibaren....

Emekli Taban Aylıkları Yükseltildi!

Geçtiğimiz yıl pandemi döneminde en düşük emekli taban aylığının 1.500 TL olmasına karar verilmesinin ardından, emekli maaş hesaplamaları bu oranın altında çıkan kişilerin maaşları en alt limite sabitleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında 2022 emekli ve memur maaşlarına ilişkin açıklamasının ardından Meclis'e sunulan yeni kanun teklifinde ise taban aylıklarının 2.500 TL olacağı açıklandı. Birçok kesim tarafından emekli maaşlarına gelen zamlar olumlu karşılansa da hemen akabinde gelen yeni zamlar ise memnuniyetsizlik yarattı.