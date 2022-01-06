Tüm ücretler yükseliyor yüzde 30,5 oranında bir artış görülecek! SSK ve Bağ Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol edin 15 Ocak'tan itibaren....
3 Ocak itibariyle açıklanan enflasyon rakamları sonrasında emekli ve memurların alacakları yeni zam oranları belli oldu. 2022 yılı için emekli aylıklarının en düşük 2 bin 500 TL olmasına ilişkin yasa teklifi ise TBMM'ye sunuldu. Ayrıca Türkiye'deki milyonlarca emekliyi ilgilendiren teklif kapsamında elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmesi hakkında da düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte Türkiye'deki emeklilerinin 2022 Ocak ayından itibaren alacakları yeni zam oranları ve en düşük emekli maaşları…
06.01.2022 17:56
- Son Güncelleme: 06.01.2022 17:56
Emekli Taban Aylıkları Yükseltildi!
Geçtiğimiz yıl pandemi döneminde en düşük emekli taban aylığının 1.500 TL olmasına karar verilmesinin ardından, emekli maaş hesaplamaları bu oranın altında çıkan kişilerin maaşları en alt limite sabitleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında 2022 emekli ve memur maaşlarına ilişkin açıklamasının ardından Meclis'e sunulan yeni kanun teklifinde ise taban aylıklarının 2.500 TL olacağı açıklandı. Birçok kesim tarafından emekli maaşlarına gelen zamlar olumlu karşılansa da hemen akabinde gelen yeni zamlar ise memnuniyetsizlik yarattı.