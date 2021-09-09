Tüm şehirlerde 20-52 yaş arası 130.488 bin işçi alınacak! İŞKUR resmen paylaştı! İşte başvuru şartları ve kadrolar...

Tüm şehirlerde 20-52 yaş arası 130.488 bin işçi alınacak! İŞKUR hemen paylaştı! Müracaat amacıyla 6 koşul var! Kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasıyla eş güdümlü özel sektördeki pek çok işletme işçi arayışına geçti. Yaz aylarının başından bu yana pek çok sektörde işçi alımları sürüyor. Son yayımlanan işe yerleştirme raporlarında yer alan bilgiye göre kurumun geride bıraktığımız ay on binlerce bireyi işe yerleştirdiği görüldü. İŞKUR yeni ayın ilk günlerinden bugüne kadar pek çok ilanı resmi internet sitesinden duyurdu. Eylül 14 itibariyle işçi alımı ilanları ile kamu ve özel sektörde alım yapılacak iş pozisyonları tek tek duyurdu. Hazırlıklar amacıyla kolları sıvayan özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını duyurmaktadır.