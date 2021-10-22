Tüm öğrencilere tam 12 ay boyunca geri ödemesiz 900 TL burs dağıtılacak! Son 5 gün! Borusan burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Tüm üniversite öğrencilerine müjde! Borusan Vakfı geri ödemesiz 900 TL burs dağıtacak. Başvuru şartları açıklandı. 27 Eylül'de başlayan burs başvuruları için son gün yaklaşıyor. Elini çabuk tutan Eylül- Haziran ayları arasında alabilecek 900 TL'lik burstan faydalanabilecek. Siz de eğer üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinde okuyorsanız ve paraya ihtiyacınız varsa KYK bursunun yanında bir de Borusan Vakfından burs alabilirsiniz. 9 ay 900 TL ödeme yapan vakıf son 3 ayda ise 450 TL burs verecek. İşte merakla araştırılan Borusan burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? sorularının yanıtları...