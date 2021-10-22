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Haberler Ekonomi Tüm öğrencilere tam 12 ay boyunca geri ödemesiz 900 TL burs dağıtılacak! Son 5 gün! Borusan burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Tüm öğrencilere tam 12 ay boyunca geri ödemesiz 900 TL burs dağıtılacak! Son 5 gün! Borusan burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Üniversitelerde okuyan yüzbinlerce öğrenci KYK'nın yanı sıra burs alabilecekleri vakıfları, kurumları araştırıyor. Borusan Kocabıyık Vakfı 2021 yılında geri ödemesiz, karşılıksız aylık 900 TL ödeme yapıyor. Burs başvuruları başladı. Sizler de üniversitelerin herhangi bir programında eğitim görüyorsanız başvuru yapabilirsiniz. Vakfın bursundan yararlanmak isteyenler için başvuru şartları da duyuruldu. Şartlar arasında öğrencinin ihtiyaç sahibi olmasına dikkat ediliyor. Üstelik KYK bursu alanlar da başvuru yapabilir. Burs başvurularının bitmesine çok az bir süre kaldı, elinizi çabuk tutun. Peki; Peki Borusan burs başvurusu nasıl yapılır?Borusan Kocabıyık Vakfı 2021 burs başvurusu ne zaman bitiyor? Başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...

22.10.2021 12:06 - Son Güncelleme: 22.10.2021 12:06
Tüm öğrencilere tam 12 ay boyunca geri ödemesiz 900 TL burs dağıtılacak! Son 5 gün! Borusan burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Tüm üniversite öğrencilerine müjde! Borusan Vakfı geri ödemesiz 900 TL burs dağıtacak. Başvuru şartları açıklandı. 27 Eylül'de başlayan burs başvuruları için son gün yaklaşıyor. Elini çabuk tutan Eylül- Haziran ayları arasında alabilecek 900 TL'lik burstan faydalanabilecek. Siz de eğer üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinde okuyorsanız ve paraya ihtiyacınız varsa KYK bursunun yanında bir de Borusan Vakfından burs alabilirsiniz. 9 ay 900 TL ödeme yapan vakıf son 3 ayda ise 450 TL burs verecek. İşte merakla araştırılan Borusan burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? sorularının yanıtları...

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Tüm öğrencilere tam 12 ay boyunca geri ödemesiz 900 TL burs dağıtılacak! Son 5 gün! Borusan burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

SON GÜN 27 EKİM!

Borusan Burs başvuruları 27 Eylül-27 Ekim tarihleri arasında alınacak. Başvuruda bulunmak isteyenler internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirilecek.

Tüm öğrencilere tam 12 ay boyunca geri ödemesiz 900 TL burs dağıtılacak! Son 5 gün! Borusan burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

BORUSAN BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Bursum internet sitesine giren öğrenciler gerekli iletişim ve eğitim bilgilerini doldurarak müracaatlarını yapabilirler. Başvuruda bulunmak isteyen adayların taşıması ve yerine getirmesi başvuru şartları da aşağıdaki gibidir...

Tüm öğrencilere tam 12 ay boyunca geri ödemesiz 900 TL burs dağıtılacak! Son 5 gün! Borusan burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

BORUSAN 900 TL BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burs başvurusu yapacak adayların aşağıdaki üniversitelerde okuması gerekiyor;

İstanbul Üniversitesi,

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa,

Tüm öğrencilere tam 12 ay boyunca geri ödemesiz 900 TL burs dağıtılacak! Son 5 gün! Borusan burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

İstanbul Teknik Üniversitesi,

Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin Mühendislik, İşletme ve İktisat Fakülteleri

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

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