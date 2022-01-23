Tüm kafa karışıklığı giderildi! İlave tediyeler o tarihte yatacak! Hesaplamalar tamam! Emekli ve memur yeni zam oranına göre örnek hesap tablosu

Tüm kafa karışıklığı giderildi! İlave tediyeler için tarih belli oldu. Kuruşu kuruşuna hesaplandı. Emekli ve memur yeni zam oranına göre örnek hesap tablosu haberimizde! 2022 yılının ilk ayında açıklanana enflasyon verileriyle birlikte emekli ve memurların zam oranları da netleşmiş oldu. Zammın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ek zam açıklaması da yaptı. Ayrıca ilave tediye ödemeleri için de tarih verildi. İşte tek tek duyurulan yeni oranlarla maaş ve ilave tediye hesaplamaları...