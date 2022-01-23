Tüm kafa karışıklığı giderildi! İlave tediyeler o tarihte yatacak! Hesaplamalar tamam! Emekli ve memur yeni zam oranına göre örnek hesap tablosu
2022 yılı maaşları için tüm oranlar netleşti. Zamlar tek tek açıklandı. Milyonlarca emekli ve memur yeni maaşlarını heyecanla bekliyordu. Yeni yılda asgari ücret, enflasyon farkı ve ek zam duyuruldu. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları en düşük 2.500 TL oldu. Memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 30.95'e yükseldi. Merakla beklenen ilave tediye ödeme tarihleri de belli oldu. İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan tablo halinde emekli ve memur maaşları ve ilave tediye ödemeleri...
23.01.2022 13:44
- Son Güncelleme: 23.01.2022 13:44
Tüm kafa karışıklığı giderildi! İlave tediyeler için tarih belli oldu. Kuruşu kuruşuna hesaplandı. Emekli ve memur yeni zam oranına göre örnek hesap tablosu haberimizde! 2022 yılının ilk ayında açıklanana enflasyon verileriyle birlikte emekli ve memurların zam oranları da netleşmiş oldu. Zammın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ek zam açıklaması da yaptı. Ayrıca ilave tediye ödemeleri için de tarih verildi. İşte tek tek duyurulan yeni oranlarla maaş ve ilave tediye hesaplamaları...