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Haberler Ekonomi Tüm emekliye saatler sonra aktif edilecek! SSK, Bağkur, 4C zamlı maaşın yanında 5.750 TL! ATM'den maaş çekenler ek parayla eve dönecek!

Tüm emekliye saatler sonra aktif edilecek! SSK, Bağkur, 4C zamlı maaşın yanında 5.750 TL! ATM'den maaş çekenler ek parayla eve dönecek!

5.750 TL ek ödeme anında hesabınızda! ATM'den alabiliyorsunuz. SGK, Bağ-kur, emekli sandığı emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlara süper haber geldi. Emekli maaşı alan ve anında bunu yapan karşılıksız, geri ödemesiz ek para veriliyor. Emekli maaşlarına yapılan zamlarla rahatlığa kavuşan emeklilere peş peşe müjdeli haberler de gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli şu anda zam haberlerine kilitlenmiş halde ama bu sırada bankalardan da emekli vatandaşlar amacıyla peş peşe kampanyalar yapılıyor. İşte emekli promosyon ödemelerine dair merak edilenler!

takvim.com.tr
13.07.2022 13:38 - Son Güncelleme: 13.07.2022 13:39
SSK, Bağkur, 4C zamlı maaşın yanında 5.750 TL! Tüm emekliye saatler sonra aktif edilecek! ATM’den maaş çekenler ek parayla eve dönecek!

Gelen son bilgiye göre maaş alan emekliler amacıyla yeni bir kampanya başladı. 3.500 TL ve üstü maaş alan emekliler bunu yapmaları halinde karşılıksız ve geri ödemesiz nakit para alabilecek. Şu anda bankalarda devam eden promosyon ödemeleri kampanyalarına göre en az 750 TL en çok 5.750 TL banka promosyonu alabilmek mümkün. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Emekli vatandaşlara müjdeli haber sabah saatlerinde bankalardan geldi. İlaç gibi karşılıksız ve geri ödemesiz para yatıyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK, Bağkur, 4C zamlı maaşın yanında 5.750 TL! Tüm emekliye saatler sonra aktif edilecek! ATM’den maaş çekenler ek parayla eve dönecek!

Emeklilerin banka promosyonu kazancı büyüdü.

SSK, Bağkur, 4C zamlı maaşın yanında 5.750 TL! Tüm emekliye saatler sonra aktif edilecek! ATM’den maaş çekenler ek parayla eve dönecek!

Kampanyalar hız kazandı, tutarlar yükseldi. Kimi bankalar ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma, emekli yakınını getirme ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.

SSK, Bağkur, 4C zamlı maaşın yanında 5.750 TL! Tüm emekliye saatler sonra aktif edilecek! ATM’den maaş çekenler ek parayla eve dönecek!

Promosyon kampanyalarıyla emekliler 5 bin 500 liraya varan ödeme alırken, yakınını getirenler de kişi başına 250 lira kazanabiliyor.

SSK, Bağkur, 4C zamlı maaşın yanında 5.750 TL! Tüm emekliye saatler sonra aktif edilecek! ATM’den maaş çekenler ek parayla eve dönecek!

■ AKBANK: Emekli maaşını taşıyanlardan aylık geliri 1.500 liraya kadar olanlara 2.350, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 2.900, 2.500 lira ve üzerinde olanlara 3.500 lira promosyon ödüyor.

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