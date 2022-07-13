Tüm emekliye saatler sonra aktif edilecek! SSK, Bağkur, 4C zamlı maaşın yanında 5.750 TL! ATM'den maaş çekenler ek parayla eve dönecek!
5.750 TL ek ödeme anında hesabınızda! ATM'den alabiliyorsunuz. SGK, Bağ-kur, emekli sandığı emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlara süper haber geldi. Emekli maaşı alan ve anında bunu yapan karşılıksız, geri ödemesiz ek para veriliyor. Emekli maaşlarına yapılan zamlarla rahatlığa kavuşan emeklilere peş peşe müjdeli haberler de gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli şu anda zam haberlerine kilitlenmiş halde ama bu sırada bankalardan da emekli vatandaşlar amacıyla peş peşe kampanyalar yapılıyor. İşte emekli promosyon ödemelerine dair merak edilenler!
13.07.2022 13:38 - Son Güncelleme: 13.07.2022 13:39
Gelen son bilgiye göre maaş alan emekliler amacıyla yeni bir kampanya başladı. 3.500 TL ve üstü maaş alan emekliler bunu yapmaları halinde karşılıksız ve geri ödemesiz nakit para alabilecek. Şu anda bankalarda devam eden promosyon ödemeleri kampanyalarına göre en az 750 TL en çok 5.750 TL banka promosyonu alabilmek mümkün. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Emekli vatandaşlara müjdeli haber sabah saatlerinde bankalardan geldi. İlaç gibi karşılıksız ve geri ödemesiz para yatıyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde!