Tüm emekliye saatler sonra aktif edilecek! SSK, Bağkur, 4C zamlı maaşın yanında 5.750 TL! ATM'den maaş çekenler ek parayla eve dönecek!

Gelen son bilgiye göre maaş alan emekliler amacıyla yeni bir kampanya başladı. 3.500 TL ve üstü maaş alan emekliler bunu yapmaları halinde karşılıksız ve geri ödemesiz nakit para alabilecek. Şu anda bankalarda devam eden promosyon ödemeleri kampanyalarına göre en az 750 TL en çok 5.750 TL banka promosyonu alabilmek mümkün. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Emekli vatandaşlara müjdeli haber sabah saatlerinde bankalardan geldi. İlaç gibi karşılıksız ve geri ödemesiz para yatıyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde!