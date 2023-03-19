Tüm emeklilik hesapları değişti! O kişiler artık EYT’li olmayacak! SSK, Bağkur, 4C fark etmez! Bunu yapan 5 yıl geç emekli oluyor! Prim sayısı eksiliyor...

Emekli olmanın hayalini kuran milyonlarca çalışan SGK hizmet dökümünü sık sık kontrol ediyor ve ne zaman emekli olacağının araştırmasını yapıyor. Eğer bu detaylar sizde de varsa primler siliniyor, aylık bağlandıysa da iadesi isteniyor. Peki, bunları önlemek için ne yapmak gerekir? İşte detaylar...