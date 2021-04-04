Tüm detaylar açıklandı! 180 gün geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuruları başladı... Halkbank tarafından veriliyor

Esnaf kefalet kredisi, koronavirüs salgını 2020 yılının ilk 6 ayında dünya çapında hem birçok insanın ölümüne neden olurken hemde ekonomik olarak büyük sorunlar yaşanmasına neden oldu. Ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgını tedbirlerine yönelik devlet mağdur olan iş yeri sahiplerine devlet destekli krediler sağlamaktadır. Bu kredilerden biride esnaf kefalet kredisidir. Halkbank tam 6 ay geri ödeme ile kredi başvuruları sunmaya devam ediyor. Konut, taşıt için verilen kredilerin yanı sıra bir taraftan da esnaflar için kredi imkanı sunmaya devam ediyor. Esnaf ve sanatkarları desteklemek amacı ile verilen esnaf kefalet kredisi alabilmek için gereken azami şartlar haberimizde.

04.04.2021 14:41 - Son Güncelleme: 04.04.2021 14:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





