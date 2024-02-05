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Emeklilerin maaşlarında yapılacak olan düzenlemeler, bu kesimin ekonomik refah seviyesini korumak adına kritik önem taşımaktadır. Temmuz ayında emeklilere yapılacak maaş zammı ve ikramiye artışı, hayat pahalılığına karşı bir denge unsuru olarak görülmekte ve bu durum, emeklilerin mali güvencesini artırma yönünde önemli bir adım olarak kabul ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarına Temmuz ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklar. TÜİK tarafından açıklanan ilk enflasyon verisi aylık bazda 6,70 olarak belirlendi. Peki, temmuz maaşları ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emeklileri için yeni hesap...