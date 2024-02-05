Türkiye'de enflasyon rakamları 5 Şubat'ta açıklandı. Bu durum, Temmuz ayında emeklilerin alacakları maaş miktarları üzerindeki potansiyel etkileri şimdiden sorgulanır hale getirdi. Ayrıca, 5 bin TL'lik ikramiye artışı da kamuoyunun dikkatini çeken konular arasında yer alıyor. Emeklilik maaşlarının Temmuz ayında ne kadar olacağı, merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'nin ekonomik gündeminde yer alan enflasyon oranları, her ay merakla beklenir ve bu oranlar, birçok kesimin gelir düzeyini doğrudan etkileyen faktörler arasında bulunur. İşte bu konuda bazı önemli noktalar...
Emeklilerin maaşlarında yapılacak olan düzenlemeler, bu kesimin ekonomik refah seviyesini korumak adına kritik önem taşımaktadır. Temmuz ayında emeklilere yapılacak maaş zammı ve ikramiye artışı, hayat pahalılığına karşı bir denge unsuru olarak görülmekte ve bu durum, emeklilerin mali güvencesini artırma yönünde önemli bir adım olarak kabul ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarına Temmuz ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklar. TÜİK tarafından açıklanan ilk enflasyon verisi aylık bazda 6,70 olarak belirlendi. Peki, temmuz maaşları ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emeklileri için yeni hesap...
OCAK ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI
Enflasyon ocakta yüzde 6,7 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.
SSK- BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN 6,70 ORANLA İLK MAAŞ HESABI
10.000 TL maaş için: 10.000 TL + (10.000 TL * 6,70/100) = 10.000 TL + 670 TL = 10.670 TL
10.100 TL maaş için: 10.100 TL + (10.100 TL * 6,70/100) = 10.100 TL + 676,7 TL = 10.776,7 TL
10.200 TL maaş için: 10.200 TL + (10.200 TL * 6,70/100) = 10.200 TL + 683,4 TL = 10.883,4 TL
10.300 TL maaş için: 10.300 TL + (10.300 TL * 6,70/100) = 10.300 TL + 690,1 TL = 10.990,1 TL
10.400 TL maaş için: 10.400 TL + (10.400 TL * 6,70/100) = 10.400 TL + 696,8 TL = 11.096,8 TL