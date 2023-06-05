Memura emekliye 3'ü 1 arada hesap netleşti! %47,32 ek zamla EYT, SSK, Bağkur'a 17.400 TL, Emekli Sandığı'na 14 bin 672 yeni maaş!
Temmuz zammı için geri sayım sürerken, SSK ve Bağkur emeklilerine yönelik kademeli zam hazırlığı başladı. Emekli memurların merakla beklediği Temmuz maaşları ile ilgili yeni hesaplamalar yapılıyor. Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon oranları dikkate alınarak emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek. Peki, Temmuz'da emekli memur maaşları kaç TL olacak? 6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? İşte güncel tablo...
05.06.2023 09:03 - Son Güncelleme: 05.06.2023 09:03
Temmuz'u bekleyen milyonlarca emekli için taban maaş artışı da gündeme geldi. 7 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 10 bin lira olması gündemde...
GÖZLER ENFLASYONDA
Çalışma Bakanlığı, aylıklara enflasyonla birlikte refah payı, seyyanen artış yansıtacak düzenlemeye ilişkin çalışmalara başladı. Mayıs ve Haziran enflasyon oranları sonrasında aylıklara yapılacak zam oranı netleşecek.