Memura emekliye 3'ü 1 arada hesap netleşti! %47,32 ek zamla EYT, SSK, Bağkur'a 17.400 TL, Emekli Sandığı'na 14 bin 672 yeni maaş!

Masadaki formüllere göre; 10 bin lira ile 15 bin lira arasında emekli aylığı alanlara yüzde 45, 15 bin lira ile 20 bin lira arasında aylık alanlara yüzde 40, bu tutarın üzerindekilere de yüzde 35 zam formüller arasında yer alıyor.