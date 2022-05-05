4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam ne kadar, kaç TL oldu? Memur enflasyon farkı Temmuz maaş zammı hesaplama...

SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Nisan enflasyon verilerini az önce açıkladı. Emekli ve memurların gözü bir süredir TÜİK enflasyon verilerindeydi. Nisan rakamları açıklandıktan sonra 4 aylık enflasyon rakamlarına göre memur ve emeklilerin alacağı zam merak konusu oldu. Peki Nisan ayı enflasyon oranı kaç çıktı? 4 aylık enflasyon rakamlarına göre memur ve emeklilerin alacağı zam ne kadar, kaç TL oldu? İşte Nisan enflasyon verileri hakkında detaylar ve memur-emekli maaş zammı Temmuz enflasyon farkı ile hesaplama ekranı...