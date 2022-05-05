4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam ne kadar, kaç TL oldu? Memur enflasyon farkı Temmuz maaş zammı hesaplama...
Son dakika haberine göre TÜİK 2022 Nisan enflasyon rakamlarını açıkladı. Bununla birlikte Mayıs kira artış oranı ve memur maaş zammı enflasyon farkı merak konusu oldu. Milyonlarca memur, memur emeklisi, 4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı ne kadar, kaç TL oldu? sorusuna yanıt arıyor. TÜİK'in her ay açıkladığı enflasyon sonrası temmuz ayı zam oranı da netleşmeye başlıyor. TÜİK'in açıkladığı kritik veriye göre Nisan ayında aylık enflasyon oranı yüzde 7,25 oldu. İşte yılın ilk 4 ayında toplam enflasyon oranı, emekli ve memur zammı ve zam hesabı...
SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Nisan enflasyon verilerini az önce açıkladı. Emekli ve memurların gözü bir süredir TÜİK enflasyon verilerindeydi. Nisan rakamları açıklandıktan sonra 4 aylık enflasyon rakamlarına göre memur ve emeklilerin alacağı zam merak konusu oldu. Peki Nisan ayı enflasyon oranı kaç çıktı? 4 aylık enflasyon rakamlarına göre memur ve emeklilerin alacağı zam ne kadar, kaç TL oldu? İşte Nisan enflasyon verileri hakkında detaylar ve memur-emekli maaş zammı Temmuz enflasyon farkı ile hesaplama ekranı...
Son dakika memur emekli enflasyon farkı zam haberi... Nisan ayına ilişkin enflasyon verileri TÜİK tarafından son dakika olarak açıklandı. Söz konusu veriler 4 aylık enflasyon rakamlarına göre memur ve emeklilerin alacağı zamma ilişkin bilgiler de verdi. Öncelikle Nisan enflasyon rakamlarına bakalım;
TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 7,25 oranında yükseldi. Yıllık bazda da enflasyon oranı yüzde 69,97 oldu.
4 AYLIK ORAN YÜZDE KAÇ OLDU?
TÜİK'in açıkladığı sonucuna göre 4 aylık enflasyon toplamı yüzde 31,71 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 31,71 oranında zam oluştu.