TÜFE'ye göre %41.67 zamla 4 bin 598 TL! 4A, 4B, 4C 2500, 3000, 3500, 4000 lira maaş alan emekliler Temmuz'da kaç para alacak?
Temmuz zammı için geri sayım başladı. Özellikle emekliler için büyük bir artış yaşanacak. Taban maaş artışları uygulanırken öncelikle emeklinin maaşına enflasyon zammı ekleniyor. Bu oran sonrası ortaya çıkan rakam belirlenen taban maaştan küçük kalırsa seyyanen artış ile tamamlanıyor. Ocak ayında da uygulama böyle yapılmış oransal artış sonrası 2500 TL'nin altında kalan rakamlar seyyanen artışla 2500 TL'ye tamamlanmıştı. Peki, Temmuz'da emekli memur maaşları kaç TL olacak? İşte merak edilenler!
Temmuz zammını emekli, memur, asgari ücretli herkes merakla bekliyor. Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında, "Ocak ayında çok önemli adımlar attık, temmuzda enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız. YIlbaşında çok daha kapsamlı adımlar planlıyoruz. Şubat-mart gibi enflasyon önemli ölçüde gerileceği için attığımız adımların etkilerini göreceğiz. Bu sıkıntının üstesinden biz geleceğiz." ifadelerine yer verdi. Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak yılın ikinci zammını merakla beklemeye başladı. Memurlar ve emekliler her sene Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı artış alıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA TEMMUZ ZAMMI AÇIKLAMASI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Temmuz artışı için, "Ocak ayında çok önemli adımlar attık, temmuzda enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız. YIlbaşında çok daha kapsamlı adımlar planlıyoruz. Şubat-mart gibi enflasyon önemli ölçüde gerileceği için attığımız adımların etkilerini göreceğiz. Bu sıkıntının üstesinden biz geleceğiz." ifadelerine yer verdi.