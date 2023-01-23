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Haberler Ekonomi Trink hesapta! PTT’den 10.000, 20.000, 30.000 ve 50.000 TL veriliyor! TC kimlik son hanesi 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlar için açıklandı!

Trink hesapta! PTT’den 10.000, 20.000, 30.000 ve 50.000 TL veriliyor! TC kimlik son hanesi 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlar için açıklandı!

Emekliler için bayram ettirecek haberler gelmeye devam ediyor. Bilindiği gibi en düşük emekli aylığı 5.500 TL olmuştu. Sonrasında bankalar promosyon miktarlarını yükseltmişti. Gelirleri artan emeklilere nakit para ödemesi de yapılıyor. İşte detaylar.

takvim.com.tr
23.01.2023 12:08 - Son Güncelleme: 23.01.2023 12:08
Trink hesapta! PTT’den 10.000, 20.000, 30.000 ve 50.000 TL veriliyor! TC kimlik son hanesi 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlar için açıklandı!

Bilindiği üzere bundan sonra PTT'den de tüketici kredisi çekilebiliyor. Çok sayıda emeklinin bu yolu kullanarak tüketici kredisi çekme yoluna bugüne kadar gittiği ve bundan sonra da PTT'yi tercih edeceği açıktır. Bu anlamda makul fiyatlı kredi alabilmek isteyenler PTT ile iletişime geçmeye başladı. Böylece alınacak kredinin hem alınması hem de geri ödenmesi basit olacaktır.

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Trink hesapta! PTT’den 10.000, 20.000, 30.000 ve 50.000 TL veriliyor! TC kimlik son hanesi 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlar için açıklandı!

PTT En Çok Emeklileri Sevindirdi!

PTT aracılığı ileAktif Bank tarafından sağlanan kredinin miktarı 10.000, 20.000, 30.000 ve 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

Trink hesapta! PTT’den 10.000, 20.000, 30.000 ve 50.000 TL veriliyor! TC kimlik son hanesi 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlar için açıklandı!

Emeklilerin TC kimlik numarası ile almaları mümkün olacaktır. Yalnız ön şart 80 yaşından küçük olmak olarak belirlenmiştir.

Trink hesapta! PTT’den 10.000, 20.000, 30.000 ve 50.000 TL veriliyor! TC kimlik son hanesi 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlar için açıklandı!

Diğer sevindirici durum ise kredinin kefilsiz ve şartsız olarak verilmesidir. Sadece emekli olmak yeterlidir. İpotek ve teminat gibi şeyler gerekmemektedir.

Trink hesapta! PTT’den 10.000, 20.000, 30.000 ve 50.000 TL veriliyor! TC kimlik son hanesi 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlar için açıklandı!

Bu da birçok kredi alacak kişi tarafından beğeni kazanmış bir niteliktir.

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