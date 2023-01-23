Trink hesapta! PTT’den 10.000, 20.000, 30.000 ve 50.000 TL veriliyor! TC kimlik son hanesi 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlar için açıklandı!

Bilindiği üzere bundan sonra PTT'den de tüketici kredisi çekilebiliyor. Çok sayıda emeklinin bu yolu kullanarak tüketici kredisi çekme yoluna bugüne kadar gittiği ve bundan sonra da PTT'yi tercih edeceği açıktır. Bu anlamda makul fiyatlı kredi alabilmek isteyenler PTT ile iletişime geçmeye başladı. Böylece alınacak kredinin hem alınması hem de geri ödenmesi basit olacaktır.