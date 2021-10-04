Toyota 2021 Ekim kampanyaları belli oldu! İşte Toyota 2021 fiyat listesi Corolla, Corolla Hybrid, Proace City, CHR, Yaris ve Hilux fiyatları...

Ekim ayıyla eş güdümlü araçlarda yaşanan kampanyalar ve fiyat değişimi merak ediliyor. Bu kapsamda araba satın alabilmek isteyenler Toyota 2021 Ekim Kampanyalarını araştırıyor. İşte Toyota 2021 fiyat listesi... Ekim ayında Toyota Corolla 1.5 Vision, Vision Multidrive S, Dream, Dream Multidrive S, Flame ve Flame Multidrive S modellerinde %50 ÖTV dilimi fırsatından yararlanabilirsiniz. Toyota Corolla 1.5 Vision modelini 220.200 TL, Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S modelini ise 229.550 TL fiyatla satın alabilirsiniz.