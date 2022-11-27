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Torun torba sahibiyseniz 5.250 TL veriliyor! Başvurular az evvel aktif edildi! Çocuğu okula giden ailelere ödeme!

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başvurularını başlattı. Öğrencilere, eğitim hayatlarında destek olmak amacıyla 5.250 TL ödenecek. Bilindiği üzere KYK başvuruları bilindiği üzere 17 Kasım'da sona erdi. Her yıl VGM başvuruları açılıyor. Başvurusu onaylanana aylık ödeme yapılıyor. Peki VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte merak edilenler!

27.11.2022 08:40 - Son Güncelleme: 27.11.2022 08:40
Başvurular az evvel aktif edildi! Çocuğu okula giden ailelere ödeme! Torun torba sahibiyseniz 5.250 TL veriliyor! 6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

Başvuru ekranı açıldı, başvurana onay gelmesi halinde 5.250 TL veriliyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrenciler faydalanabiliyor. Okulların açılmasında para yardımları yapılmaya başlandı. Karşılıksız her ay ödeme yapılacağı duyuruldu. Binlerce öğrenciyi ilgilendiren haber Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden geldi. Öğrencilere, eğitim hayatlarında destek olmak için maddi destek sağlanacak. Burstan almak isteyenler 30 Kasım'a kadar başvursun. İşte detaylar...

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Başvurular az evvel aktif edildi! Çocuğu okula giden ailelere ödeme! Torun torba sahibiyseniz 5.250 TL veriliyor! 6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

Öğrenciler için güzel haber geldi. Karşılıksız, geri ödemesiz burs veriliyor. Her yıl başvuru ekranının belirli tarihlerde açan VGM bu yıl 30 Kasım'a kadar öğrencilerin başvuru yapabileceğini duyurdu.

Başvurular az evvel aktif edildi! Çocuğu okula giden ailelere ödeme! Torun torba sahibiyseniz 5.250 TL veriliyor! 6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

5.250 TL VERİLECEK

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başvurularının başladığı açıklanan duyuruda başvuruların internet üzerinden alınacağı belirtildi.

Başvurular az evvel aktif edildi! Çocuğu okula giden ailelere ödeme! Torun torba sahibiyseniz 5.250 TL veriliyor! 6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

Burs başvurusu yaparken, başvuru formunda verilecek bilgiler değerlendirilecek. Başvuru formunda yazan bilgilerin doğruluğu tespit edilemezse, o başvuru iptal edilecek. Başvuru yaparken girilen bilgiler, başvuru süreci sona erene kadar güncellenebilecek.

Başvurular az evvel aktif edildi! Çocuğu okula giden ailelere ödeme! Torun torba sahibiyseniz 5.250 TL veriliyor! 6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

Başvurusu değerlendirilen adaylardan Bölge Müdürlükleri tarafından ek belgeler talep edilebilir. Bu nedenle başvuruda verilen iletişim bilgilerinin kesinlikle doğru olması gerekir.

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