Torbanın içindekilere EYT’siz erken emeklilik çıktı! 2,3,4,5,6 yıl erkene çekiliyor! EYT’ye takılmadan 48-49-50-51 yaşında! 3600 prim günü + 15 yıllık sigortayla...

EYT yasası için geri sayım sürerken, yasadan faydanamayan vatandaşlar emeklilik için farklı yollar arayışına geçti. Bu noktada bu kişilerin karşısına bir çok seçenek çıkıyor. Erken emeklilikte yeni rota belirlendi! EYT'yi kaçıranlar üzülmesin! Onlara da erken emeklilik kapısı aralandı! EYT düzenlemesi kapsamına girmeyen ancak emekli olmak isteyen milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Peki kimler, nasıl erken emekli olabilir?