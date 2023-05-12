Torbadakilerin Temmuz kazancı NETLEŞTİ! Memura 45'lik rekor zamla 22 bin TL zamlı maaş TABLOSU güncel! Asker, Astsubay, polis, doktor, avukat, öğretmen…
Kamu işçilerine yapılan artışın benzeri memurlar ve memur emeklileri için de geliyor. Temmuz zamlı maaşlar cepleri inmeyi beklerken hesaplı tablo da gündemde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başkan Erdoğan'ın memura en az 22 bin lira maaş müjdesinin ardından detaylar da gelmeye devam ediyor. Peki Asker, Astsubat, Polis, hemşire, öğretmen ne kadar zam alacak? Memur maaşları tablosu çıktı mı? 10.000, 10.500, 11.000, 11. 500, 12.000, 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL maaş alan memurlar...
Son dakika emekli memur haberleri... Emekli ve memuraTemmuz zammı kapıda! Rekor zamla milyonların cebi bayram edecek! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçilerine %45'lik rekor zammı duyurmasının ardında nen düşük memur maaşının da 22 bin TL'ye yükseleceği müjdesini verdi. Peki güncel zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Hesaplama tabloları ortaya çıktı. Maaşlar netleşiyor: Asker, Astsubay, polis, doktor, avukat, öğretmen Temmuz'da ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek Temmuz kazancı hesaplamaları! Kim ne kadar alacak?
22 BİN TL MÜJDESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22.000 TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Milletimize hayırlı olsun." dedi. Erdoğan, "Bakanımıza temmuz ayında bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatı verdim" dedi.
MEMUR-SEN'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağı yönündeki açıklamasının kendilerini sevindirdiğini belirtti. Yalçın, "Cumhurbaşkanımızın mücadelemize bir kez daha itibar ederek ortaya koyduğumuz efora karşılık vermesi hakikaten takdir edilecek hakikaten teşekkür edilecek bir irade" dedi.