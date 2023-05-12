Torbadakilerin Temmuz kazancı NETLEŞTİ! Memura 45’lik rekor zamla 22 bin TL zamlı maaş TABLOSU güncel! Asker, Astsubay, polis, doktor, avukat, öğretmen…

Son dakika emekli memur haberleri... Emekli ve memuraTemmuz zammı kapıda! Rekor zamla milyonların cebi bayram edecek! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçilerine %45'lik rekor zammı duyurmasının ardında nen düşük memur maaşının da 22 bin TL'ye yükseleceği müjdesini verdi. Peki güncel zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Hesaplama tabloları ortaya çıktı. Maaşlar netleşiyor: Asker, Astsubay, polis, doktor, avukat, öğretmen Temmuz'da ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek Temmuz kazancı hesaplamaları! Kim ne kadar alacak?