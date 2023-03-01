Torbada Bağkur Tescil AFFI 2023 çıktı mı? EYT Bağkur geriye dönük tescil affı var mı? 2000 öncesinde vergi kaydı olup Bağkur kaydı olmayanlara çalışma yapılacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı yasa teklifine ve yapılandırmanın içeriğine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre kapsama trafik cezası da, Kabahatler Yasası da, kira beyanı da girecek. Üç farklı ceza varsa ve toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa silinecek.