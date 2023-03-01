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Haberler Ekonomi Torbada Bağkur Tescil AFFI 2023 çıktı mı? EYT Bağkur geriye dönük tescil affı var mı? 2000 öncesinde vergi kaydı olup Bağkur kaydı olmayanlara çalışma yapılacak mı?

Torbada Bağkur Tescil AFFI 2023 çıktı mı? EYT Bağkur geriye dönük tescil affı var mı? 2000 öncesinde vergi kaydı olup Bağkur kaydı olmayanlara çalışma yapılacak mı?

EYT yasasının Meclis'ten geçmesiyle beraber bazı detaylar merak edilip araştırılıyor. Bunlardan biri de Bağkur tescil affı olarak gündeme geldi. Sigorta primleri, GSS primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi gibi borçları kapsayan yapılandırma içerisinde Bağkur tescil affının olup olmadığı da vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Bağkur tescil affı çıktı mı? 2000 öncesinde vergi kaydı olup Bağkur kaydı olmayanlara çalışma yapılacak mı? İşte detaylar...

01.03.2023 18:19 - Son Güncelleme: 01.03.2023 18:19
Torbada Bağkur Tescil AFFI 2023 çıktı mı? EYT Bağkur geriye dönük tescil affı var mı? 2000 öncesinde vergi kaydı olup Bağkur kaydı olmayanlara çalışma yapılacak mı?

Bağkur tescil affı hakkında son dakika gelişmeler arama motorlarında sorgulanıyor. EYT yasasının ardından gözler Bağkur tescil affına çevrildi. EYT düzenlemesinden faydalanamayan Bağ-Kur tescil mağdurları emekli olabilmek için geriye dönük tescil imkanı istiyor. Peki, Bağkur tescil affı çıkacak mı 2023? İşte detaylar...

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Torbada Bağkur Tescil AFFI 2023 çıktı mı? EYT Bağkur geriye dönük tescil affı var mı? 2000 öncesinde vergi kaydı olup Bağkur kaydı olmayanlara çalışma yapılacak mı?

BAĞ-KUR TESCİL AFFI ÇIKACAK MI?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 2 bin liranın altındaki vergi dairelerine olan borçların silinmesi düzenlemesi vergi dairesine olan tüm borçları kapsayacak.

Torbada Bağkur Tescil AFFI 2023 çıktı mı? EYT Bağkur geriye dönük tescil affı var mı? 2000 öncesinde vergi kaydı olup Bağkur kaydı olmayanlara çalışma yapılacak mı?

Vergi dairelerine olan vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan toplam borç silinecek.

Torbada Bağkur Tescil AFFI 2023 çıktı mı? EYT Bağkur geriye dönük tescil affı var mı? 2000 öncesinde vergi kaydı olup Bağkur kaydı olmayanlara çalışma yapılacak mı?

2 bin liranın altındaki silinecek borçların 31 Aralık 2022 tarihinden öncesine ait olması gerekiyor.

Torbada Bağkur Tescil AFFI 2023 çıktı mı? EYT Bağkur geriye dönük tescil affı var mı? 2000 öncesinde vergi kaydı olup Bağkur kaydı olmayanlara çalışma yapılacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı yasa teklifine ve yapılandırmanın içeriğine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre kapsama trafik cezası da, Kabahatler Yasası da, kira beyanı da girecek. Üç farklı ceza varsa ve toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa silinecek.

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