TORBA YASA MADDELERİ SON DAKİKA 2023! Liste netleşti! Torba yasada Bağkur affı, EYT 5.000 prim günü var mı? 3600 günden emeklilik, staj sigortası olacak mı?

Torba yasa maddelleri gündemde yer alıyor. İnternet arama motorlarında "Torba yasada Bağkur affı, EYT 5.000 prim günü var mı? 3600 günden emeklilik, staj sigortası olacak mı?" soruları sıkça araştırılıyor. 18 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği bu noktada yoğun ilgi görüyor. İşte yeni torba yasa maddeleri ve içeriği tüm detaylar...