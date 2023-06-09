TORBA YASA MADDELERİ SON DAKİKA 2023! Liste netleşti! Torba yasada Bağkur affı, EYT 5.000 prim günü var mı? 3600 günden emeklilik, staj sigortası olacak mı?
Torba yasa maddeleri, gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Yeni Kabine'nin açıklamasının ardından gözler atılacak yeni adımlara çevrilmiş durumda. Peki Torba yasada Bağkur tescil affı var mı? 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasada olacak mı? İşte son gelişmeler...
09.06.2023 19:00 - Son Güncelleme: 09.06.2023 19:05
Torba yasa maddelleri gündemde yer alıyor. İnternet arama motorlarında "Torba yasada Bağkur affı, EYT 5.000 prim günü var mı? 3600 günden emeklilik, staj sigortası olacak mı?" soruları sıkça araştırılıyor. 18 maddelik torba yasa maddeleri ve içeriği bu noktada yoğun ilgi görüyor. İşte yeni torba yasa maddeleri ve içeriği tüm detaylar...
TBMM'DE KABUL EDİLDİ!
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifine göre; En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek, Emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarı 1100 liradan 2000 liraya çıkarılacak, Muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek,