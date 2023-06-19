Toplu sözleşme müjdesi geldi! Kültür ve Turizm Bakanlığı işçilerine kapı açıldı! Ek ödeme+ kıdem tazminatı+ ilave tediye+ bayram mesai ücreti...

İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE

İşçilere6772 sayılı Kanun hükümlerine göre Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen tarihlerde ilave tediye ödenir. Ayrıca her toplu iş sözleşme yılında 60 günlük çıplak ücretleri tutarında ikramiye Nisan ve Eylül ayları içinde 2 eşit taksit halinde ödenir.