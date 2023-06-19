Toplu sözleşme müjdesi geldi! Kültür ve Turizm Bakanlığı işçilerine kapı açıldı! Ek ödeme+ kıdem tazminatı+ ilave tediye+ bayram mesai ücreti...
Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı işyerlerinde çalışan işçilere müjde geldi! Toplu sözleşme imzalandı. Ek ödeme+ kıdem tazminatı+ ilave tediye+ bayram mesai ücreti ve diğer tüm detaylar da netleşti. İşte detaylar...
19.06.2023 21:22 - Son Güncelleme: 19.06.2023 21:32
Toplu sözleşme müjdesi geldi! Kültür ve Turizm Bakanlığı işçilerine kapı açıldı! Ek ödeme+ kıdem tazminatı+ ilave tediye+ bayram mesai ücreti kısaca tüm detaylar netleşti. İşte detaylar...
İMZALAR ATILDI!
Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı işyerlerinde çalışan işçileri ilgilendiren 2023 Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde flaş bir gelişme yaşandı. Toplu İş Sözleşme bugün imzalandı.