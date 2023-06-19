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Haberler Ekonomi Toplu sözleşme müjdesi geldi! Kültür ve Turizm Bakanlığı işçilerine kapı açıldı! Ek ödeme+ kıdem tazminatı+ ilave tediye+ bayram mesai ücreti...

Toplu sözleşme müjdesi geldi! Kültür ve Turizm Bakanlığı işçilerine kapı açıldı! Ek ödeme+ kıdem tazminatı+ ilave tediye+ bayram mesai ücreti...

Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı işyerlerinde çalışan işçilere müjde geldi! Toplu sözleşme imzalandı. Ek ödeme+ kıdem tazminatı+ ilave tediye+ bayram mesai ücreti ve diğer tüm detaylar da netleşti. İşte detaylar...

19.06.2023 21:22 - Son Güncelleme: 19.06.2023 21:32
Toplu sözleşme müjdesi geldi! Kültür ve Turizm Bakanlığı işçilerine kapı açıldı! Ek ödeme+ kıdem tazminatı+ ilave tediye+ bayram mesai ücreti...

Toplu sözleşme müjdesi geldi! Kültür ve Turizm Bakanlığı işçilerine kapı açıldı! Ek ödeme+ kıdem tazminatı+ ilave tediye+ bayram mesai ücreti kısaca tüm detaylar netleşti. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Toplu sözleşme müjdesi geldi! Kültür ve Turizm Bakanlığı işçilerine kapı açıldı! Ek ödeme+ kıdem tazminatı+ ilave tediye+ bayram mesai ücreti...

İMZALAR ATILDI!

Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı işyerlerinde çalışan işçileri ilgilendiren 2023 Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde flaş bir gelişme yaşandı. Toplu İş Sözleşme bugün imzalandı.

Toplu sözleşme müjdesi geldi! Kültür ve Turizm Bakanlığı işçilerine kapı açıldı! Ek ödeme+ kıdem tazminatı+ ilave tediye+ bayram mesai ücreti...

İşte sözleşme metninden bazı maddeler...

Toplu sözleşme müjdesi geldi! Kültür ve Turizm Bakanlığı işçilerine kapı açıldı! Ek ödeme+ kıdem tazminatı+ ilave tediye+ bayram mesai ücreti...

İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE

İşçilere6772 sayılı Kanun hükümlerine göre Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen tarihlerde ilave tediye ödenir. Ayrıca her toplu iş sözleşme yılında 60 günlük çıplak ücretleri tutarında ikramiye Nisan ve Eylül ayları içinde 2 eşit taksit halinde ödenir.

Toplu sözleşme müjdesi geldi! Kültür ve Turizm Bakanlığı işçilerine kapı açıldı! Ek ödeme+ kıdem tazminatı+ ilave tediye+ bayram mesai ücreti...

İkramiyeler işçilerin çalıştıkları süre ile orantılı olarak tahakkuk ettirilir.

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