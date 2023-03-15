Toplu parası olan İHYA olur! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Para parayı çeker! İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar

32 günlük mevduat faizi, mevduat hesabı sahiplerinin para yatırma işlemini 32 gün boyunca kilitledikleri ve bu süre boyunca bankadan bir faiz ödemesi aldıkları bir tür mevduat hesabıdır. 32 günlük mevduat hesabı genellikle kısa vadeli bir yatırım olarak görülür ve daha uzun vadeye sahip hesaplara göre daha yüksek faiz oranları sunar.