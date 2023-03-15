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Haberler Ekonomi Toplu parası olan İHYA olur! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Para parayı çeker! İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar

Toplu parası olan İHYA olur! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Para parayı çeker! İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar

Mevduat hesapları, tasarruf sahiplerinin bir bankada paralarını güvenli bir şekilde saklamalarına, kazanç sağlamalarına ve gerektiğinde paralarına erişmelerine olanak tanır. Mevduat hesapları genellikle vadeye bağlı olarak faiz ödemesi yaparlar. Bu faiz oranı, yatırım tutarına ve vade süresine göre belirlenir. Bu anlamda haberimizde en fazla mevduat veren bankaları listeledik.

takvim.com.tr
15.03.2023 15:53 - Son Güncelleme: 15.03.2023 15:54
Toplu parası olan İHYA olur! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Para parayı çeker! İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar

32 günlük mevduat faizi, mevduat hesabı sahiplerinin para yatırma işlemini 32 gün boyunca kilitledikleri ve bu süre boyunca bankadan bir faiz ödemesi aldıkları bir tür mevduat hesabıdır. 32 günlük mevduat hesabı genellikle kısa vadeli bir yatırım olarak görülür ve daha uzun vadeye sahip hesaplara göre daha yüksek faiz oranları sunar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Toplu parası olan İHYA olur! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Para parayı çeker! İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar

32 Gün Vadeli 100.000 TL Mevduat

Akbank
Vadeli Mevduat
Vade Sonu Net Bakiye
102.290 TL
Yıllık Faiz Oranı
%27,50
Net Kazanç
2.290 TL

Toplu parası olan İHYA olur! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Para parayı çeker! İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar

Odeabank
Yeni Vadeli Mevduat
Vade Sonu Net Bakiye
102.165 TL
Yıllık Faiz Oranı
%26,00
Net Kazanç

Toplu parası olan İHYA olur! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Para parayı çeker! İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar

Burgan Bank ON
E-Mevduat
Vade Sonu Net Bakiye
102.332 TL
Yıllık Faiz Oranı
%28,00
Net Kazanç
2.332 TL

Toplu parası olan İHYA olur! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Para parayı çeker! İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar

Anadolubank
Renkli Hesap
Vade Sonu Net Bakiye
102.332 TL
Yıllık Faiz Oranı
%28,00
Net Kazanç
2.332 TL

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