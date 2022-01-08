TOKİ'den yüzleri güldürecek duyuru! %40 peşinat ve 1.882 TL taksitle yeni yılda ev sahibi olabilirsiniz! Başvurular 10 Ocak'ta başlıyor
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 2022 yılının Ocak ayında ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haberi verdi. Kurum kuralı satış yapacağı illerle birlikte konut sayılarını açıkladı. TOKİ resmi internet sitesinden yaptığı son duyuruda, İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 1. etap 652 adet konut, 2. etap 794 adet konut ve 753 konut projeleri satış duyurusu/ön bilgilendirme formunu paylaştı. 10 Ocak 2022-21 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak başvurular Halk Bankası'na 2.000 TL başvuru bedeli yapılıyor. Başvurunuz olumsuz neticelenirse ödediğiniz başvuru bedeli hesabınıza geri yatırılıyor. Başvuruya dair bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde derledik.
TOKİ'den yüzleri güldürecek duyuru! %40 peşinat ve 1.882 TL taksitle yeni yıla ev sahibi olarak girebilirsiniz! Başvurular 10 Ocak'ta başlıyor. TOKİ İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yeni dairelerin satışa sunulacağı tarihi açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, "İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacaktır" denildi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacaktır.