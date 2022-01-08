TOKİ'den yüzleri güldürecek duyuru! %40 peşinat ve 1.882 TL taksitle yeni yılda ev sahibi olabilirsiniz! Başvurular 10 Ocak'ta başlıyor

TOKİ'den yüzleri güldürecek duyuru! %40 peşinat ve 1.882 TL taksitle yeni yıla ev sahibi olarak girebilirsiniz! Başvurular 10 Ocak'ta başlıyor. TOKİ İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yeni dairelerin satışa sunulacağı tarihi açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, "İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacaktır" denildi.