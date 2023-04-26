TOKİ’den sonra yeni liste açıklandı! 12 ilde 1.500 TL taksitli 2+1 3+1 satılık ucuz konutlar! 9.975 TL nakiti olan 206 m2 daireyi kapacak! Ziraat, Halkbank...

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlar ile ev almak için araştırmalara başladı. Ziraat Bankası ve Halkbank yeni gayrimenkul ilanları yayınladı. Birçok ilanın yayınladığı listede 1.500 TL'den başlayan taksitler dikkat çekti. İşte tüm merak edilenler haberimizde!