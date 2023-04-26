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Haberler Ekonomi TOKİ'den sonra yeni liste açıklandı! 12 ilde 1.500 TL taksitli 2+1 3+1 satılık ucuz konutlar! 9.975 TL nakiti olan 206 m2 daireyi kapacak! Ziraat, Halkbank...

TOKİ'den sonra yeni liste açıklandı! 12 ilde 1.500 TL taksitli 2+1 3+1 satılık ucuz konutlar! 9.975 TL nakiti olan 206 m2 daireyi kapacak! Ziraat, Halkbank...

TOKİ tarafından milyonlarca kişi ev sahibi olmaya devam ediyor. Ancak kurada ismi çıkmayanlar, hak kazanamayanlar ev sahibi olmanın alternatif yolunu arıyor. Bu kapsamda devreye bankalar girdi. Borçlu kişilerin borçlarına karşılık el konulmuş olan konutları Ziraat, Halkbank ucuz fiyatlarla satışa çıkartıyor. 1.500 TL taksitle başlayan fiyatlarla satın alabileceğiniz konutlar için tüm listeye yer verdik. İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
26.04.2023 11:54 - Son Güncelleme: 26.04.2023 11:54
TOKİ’den sonra yeni liste açıklandı! 12 ilde 1.500 TL taksitli 2+1 3+1 satılık ucuz konutlar! 9.975 TL nakiti olan 206 m2 daireyi kapacak! Ziraat, Halkbank...

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlar ile ev almak için araştırmalara başladı. Ziraat Bankası ve Halkbank yeni gayrimenkul ilanları yayınladı. Birçok ilanın yayınladığı listede 1.500 TL'den başlayan taksitler dikkat çekti. İşte tüm merak edilenler haberimizde!

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TOKİ’den sonra yeni liste açıklandı! 12 ilde 1.500 TL taksitli 2+1 3+1 satılık ucuz konutlar! 9.975 TL nakiti olan 206 m2 daireyi kapacak! Ziraat, Halkbank...

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ucuz ev almanın yollarını arıyor.

TOKİ’den sonra yeni liste açıklandı! 12 ilde 1.500 TL taksitli 2+1 3+1 satılık ucuz konutlar! 9.975 TL nakiti olan 206 m2 daireyi kapacak! Ziraat, Halkbank...

Bu anlamda Halkbank ve Ziraat Bankası'nda gayrimenkul satış listelerinde yeni ilanlar yer aldı.

TOKİ’den sonra yeni liste açıklandı! 12 ilde 1.500 TL taksitli 2+1 3+1 satılık ucuz konutlar! 9.975 TL nakiti olan 206 m2 daireyi kapacak! Ziraat, Halkbank...

Söz konusu ilanlarda farklı iller için çok sayıda ev satışı yapılacağı öğrenildi.

TOKİ’den sonra yeni liste açıklandı! 12 ilde 1.500 TL taksitli 2+1 3+1 satılık ucuz konutlar! 9.975 TL nakiti olan 206 m2 daireyi kapacak! Ziraat, Halkbank...

Bankadan icralık taşınmaz almak isteyen kişiler, sadece teklif verecekleri ihale sürecine dahil olacaklarını düşünseler de aslında sürecin her noktasını detayları ile bilmelidirler.

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