TOKİ'den sonra yeni liste açıklandı! 12 ilde 1.500 TL taksitli 2+1 3+1 satılık ucuz konutlar! 9.975 TL nakiti olan 206 m2 daireyi kapacak! Ziraat, Halkbank...
TOKİ tarafından milyonlarca kişi ev sahibi olmaya devam ediyor. Ancak kurada ismi çıkmayanlar, hak kazanamayanlar ev sahibi olmanın alternatif yolunu arıyor. Bu kapsamda devreye bankalar girdi. Borçlu kişilerin borçlarına karşılık el konulmuş olan konutları Ziraat, Halkbank ucuz fiyatlarla satışa çıkartıyor. 1.500 TL taksitle başlayan fiyatlarla satın alabileceğiniz konutlar için tüm listeye yer verdik. İşte merak edilenler...
26.04.2023 11:54 - Son Güncelleme: 26.04.2023 11:54