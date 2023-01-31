TOKİ’den sonra ŞUBAT müjdesi az evvel geldi! Yastık altında, bankada 303.755 TL’si olana 90 m2 2+1, 3+1 daire! İstanbul, İzmir, Diyarbakır...

TOKİ'den sonra yeni dev ilanlar yayımlandı. Türkiye'nin neredeyse tüm illerinde düşük fiyata ev satışları yapılıyor. 2023 Şubat ayında başvuruların başlayacağı icradan satılık daireler şimdiden yoğun ilgi görüyor. ''400 TL'den az fiyata daire var mı?'' diye soranlara müjde! 2+1, 3+1 daireler İstanbul, Ankara, İzmir, Hakkari, Çanakkale ve daha bir çok ilde çok düşük fiyata satılacak. Kaçıran başını taşlara vurur! İşte yeni ilanlar hakkında tüm detaylı bilgiler.