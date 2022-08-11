TOKİ'den SON UYARI! 4+1 daireler Brüt m2 150,37 - Net m2 116,26! 120 ay vade! %1 KDV ile İstanbul'da...
TOKİ İstanbul'da 24 Ağustos'ta 64 daireyi açık artırmayla satıyor. İstanbul'un yanı sıra bir çok ilde uygun fiyata konut satışları devam ediyor. Peki başvurular nasıl yapılır? TOKİ başvuru şartları neler? Geri ödeme nasıl yapılacak? İşte yanıtları...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından onlarca ilde ucuza ev satışı devam ediyor. İstanbul'da Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm sürecinde inşa edilen konutlar, 24 Ağustos'ta açık artırmayla satışa sunulacak. Sıfır ev sahibi olmak isteyenler, yüzde 50 peşinat kalanını da 120 ay vade ve yüzde 1 Katma Değer Vergisi (KDV) ile anahtar teslim ev alabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesinin detayları da günbegün ortaya çıkıyor. 81 ilde başlatılacak proje kapsamında dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 20 yıla kadar varan vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının TOKİ ile birlikte yürüttüğü kentsel dönüşüm projesinde kalan son 64 daireyi açık artırmayla satışa sunacağını bildirdi. Dairelerin 9'u Gaziosmanpaşa' da iken 55 tanesi Beyoğlu'nda bulunuyor.
TOKİ'DEN VATANDAŞLARA SON FIRSAT
TOKİ, geçtiğimiz günlerde İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Projesi ve Beyoğlu Sütlüce Projesi'nde inşa edilen toplam 185 konutu açık artırmayla satışa sunmuştu. Bu çerçevede TOKİ, vatandaşlara son bir fırsat daha tanıdı.
DAİRELER AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK
Gaziosmanpaşa 'da 9, Beyoğlu'nda 55 olan ve toplam da 64 daire, 24 Ağustos 2022 tarihinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.
İsteyenler, yüzde 50 peşinat kalanını da 120 ay vade ve yüzde 1 Katma Değer Vergisi (KDV) ile konut sahibi olabilecek.
BEYOĞLU'NDAKİ PROJE 14 BİN 959 METREKARE ALAN ÜZERİNDE YÜKSELİYOR
Beyoğlu, Sütlüce Mahallesi'ndeki projede konut, dükkan, dini tesis ve 435 araçlık otopark bulunurken, birinci etabı 14 bin 959 metrekare alan üzerinde yükselen projede 168 konut ve 10 dükkan yer alıyor. Aynı zamanda bu projede 55 daire 2+1 ve 3+1 konutlar bulunuyor.