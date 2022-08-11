TOKİ’den SON UYARI! 4+1 daireler Brüt m2 150,37 - Net m2 116,26! 120 ay vade! %1 KDV ile İstanbul’da...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından onlarca ilde ucuza ev satışı devam ediyor. İstanbul'da Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm sürecinde inşa edilen konutlar, 24 Ağustos'ta açık artırmayla satışa sunulacak. Sıfır ev sahibi olmak isteyenler, yüzde 50 peşinat kalanını da 120 ay vade ve yüzde 1 Katma Değer Vergisi (KDV) ile anahtar teslim ev alabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesinin detayları da günbegün ortaya çıkıyor. 81 ilde başlatılacak proje kapsamında dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 20 yıla kadar varan vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak.