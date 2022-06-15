TOKİ’den müjdeli haber! 27 ilde 349 arsa KDV’den muaf olarak satılacak! Yüzde 25 peşinatla 36 ayda arsa sahibi olun! İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Muğla ucuz arsa fiyatları...

Arsa sahibi olmak isteyenler için TOKİ'den müjdeli haber geldi. Yapılan duyuruyla birlikte 27 ilde 349 arsanın KDV'den muaf olarak satışa çıkarıldığı belirtildi. Arsaların açık arttırma yoluyla satışa sunulacağı da yapılan duyuruda yer alıyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Sivas, Muğla gibi iller başta olmak üzere birçok ilden arsa yer alacak. Yüzde 25-40 arasında peşinat sonrası 36 ayda arsa sahibi olmak mümkün hale geldi. İşte TOKİ satılık ucuz arsa fiyatları ve konu hakkında detaylar…