Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 45 bin 414 konut listesi geldi!TOKİ'DEN KDV İNDİRİMİ! 2+1 dairede 750 bin lira, 3+1 dairede 900 bin lirayı devlet karşılayacak! %1 oranında...

45 bin 414 konut listesi geldi!TOKİ'DEN KDV İNDİRİMİ! 2+1 dairede 750 bin lira, 3+1 dairede 900 bin lirayı devlet karşılayacak! %1 oranında...

TOKİ'den yeni kampanyalar gelmeye devam ediyor. Son olarak TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sosyal konut hamlesinde 45.414 ihaleti tamamladıklarını belirterek, KDV'yi yüzde 1'in altına çekmeyi planladıklarını ifade etti. Bulut açıklamasında, 100 metrekarenin altındaki sosyal konutlarda KDV oranını indirmeyi düşündüklerini ifade etti. Peki, KDV indirimi ne zaman geçerli olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
30.04.2023 17:33 - Son Güncelleme: 30.04.2023 17:33
TOKİ’DEN KDV İNDİRİMİ! 45 bin 414 konut listesi geldi! 2+1 dairede 750 bin lira, 3+1 dairede 900 bin lirayı devlet karşılayacak! %1 oranında...

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde 45 bin 414 ihaleyi tamamladıklarını belirterek, KDV'yi yüzde 1'in altına çekmeyi planladıklarını ifade etti. Peki, KDV indirimi ne zaman geçerli olacak? Kimler yararlanabilecek? İşte konu hakkında merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ’DEN KDV İNDİRİMİ! 45 bin 414 konut listesi geldi! 2+1 dairede 750 bin lira, 3+1 dairede 900 bin lirayı devlet karşılayacak! %1 oranında...

A Para'da yayınlanan Ekonomi Masası programının bu haftaki konuğu Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut oldu.

TOKİ’DEN KDV İNDİRİMİ! 45 bin 414 konut listesi geldi! 2+1 dairede 750 bin lira, 3+1 dairede 900 bin lirayı devlet karşılayacak! %1 oranında...

Bulut, özellikle 100 metrekarenin altındaki sosyal konutlarda KDV oranını yüzde 1'in altına çekmeyi planladıklarını söyledi.

TOKİ’DEN KDV İNDİRİMİ! 45 bin 414 konut listesi geldi! 2+1 dairede 750 bin lira, 3+1 dairede 900 bin lirayı devlet karşılayacak! %1 oranında...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ilk açıklandığında 150 metrekareye kadar olan konutlarda KDV oranı yüzde 1'di. Daha sonra bu oran yüzde 8'e çıkarılmıştı.

TOKİ’DEN KDV İNDİRİMİ! 45 bin 414 konut listesi geldi! 2+1 dairede 750 bin lira, 3+1 dairede 900 bin lirayı devlet karşılayacak! %1 oranında...

45 GÜNDE 10 KÖY EVİ
Deprem bölgesindeki çalışmaları anlatan Başkan Bulut, depremin 15. gününde ihalelere başladıklarını anlatarak, "6 Şubat depremi sonrası 11 ilde yapılan tespitler doğrultusunda 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere 650 bin konut yapacağız.

SON DAKİKA