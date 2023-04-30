45 bin 414 konut listesi geldi!TOKİ'DEN KDV İNDİRİMİ! 2+1 dairede 750 bin lira, 3+1 dairede 900 bin lirayı devlet karşılayacak! %1 oranında...
TOKİ'den yeni kampanyalar gelmeye devam ediyor. Son olarak TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sosyal konut hamlesinde 45.414 ihaleti tamamladıklarını belirterek, KDV'yi yüzde 1'in altına çekmeyi planladıklarını ifade etti. Bulut açıklamasında, 100 metrekarenin altındaki sosyal konutlarda KDV oranını indirmeyi düşündüklerini ifade etti. Peki, KDV indirimi ne zaman geçerli olacak? İşte detaylar...
30.04.2023 17:33 - Son Güncelleme: 30.04.2023 17:33
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde 45 bin 414 ihaleyi tamamladıklarını belirterek, KDV'yi yüzde 1'in altına çekmeyi planladıklarını ifade etti. Peki, KDV indirimi ne zaman geçerli olacak? Kimler yararlanabilecek? İşte konu hakkında merak edilenler!
A Para'da yayınlanan Ekonomi Masası programının bu haftaki konuğu Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut oldu.