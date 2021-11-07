TOKİ’den Kasım ayı kampanyaları! Başvuran uygun fiyatla daireyi kapıyor! 9 ilde 176.000 TL anahtar teslim fırsatı için…

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kasım ayına özel konut fırsatlarını duyurunca gündemde yoğun ilgi görmeye başladı. Van'da 49 konut, Kocaeli'de 10 konut, Kilis'te 32 konut, Kars'ta 153 konut, İzmir'de 141 konut, Erzincan'da 64 konut, Elazığ'da 22 konut, Bartın'da 108 konut, Afyon'da 253 konut ve 14 dükkan satışı ile ilgili detaylar hemen araştırılmaya başlandı. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara hitap eden ve bütçelerini zorlamadan uygun fiyatlarla konut sahibi olmak isteyenler için fiyat bilgisini haberimizde bulabilirsiniz.