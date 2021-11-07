TOKİ’den Kasım ayı kampanyaları! Başvuran uygun fiyatla daireyi kapıyor! 9 ilde 176.000 TL anahtar teslim fırsatı için…
Bütçeye uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'den Kasım ayı kampanyalarını yakından takip ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 9 ilde 176.000 TL anahtar teslim fırsatı ile konutları satışa sunuyor ve başvuran kapıyor. Ev sahibi olup kiradan kurtulmak isteyenler ya da yatırım amaçlı konut almak isteyenler TOKİ aylık kampanyalarını merak ediyor. Kocaeli, Van, Kars, Kilis, Erzincan, İzmir, Afyon, Elazığ ve Bartın'da açık satış yöntemiyle daire satışı başladı ve TOKİ daire satışlarına dair bilgileri incelemek isteyenler için haberimizde tüm detayları derledik.
07.11.2021 12:46
- Son Güncelleme: 07.11.2021 12:46
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kasım ayına özel konut fırsatlarını duyurunca gündemde yoğun ilgi görmeye başladı. Van'da 49 konut, Kocaeli'de 10 konut, Kilis'te 32 konut, Kars'ta 153 konut, İzmir'de 141 konut, Erzincan'da 64 konut, Elazığ'da 22 konut, Bartın'da 108 konut, Afyon'da 253 konut ve 14 dükkan satışı ile ilgili detaylar hemen araştırılmaya başlandı. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara hitap eden ve bütçelerini zorlamadan uygun fiyatlarla konut sahibi olmak isteyenler için fiyat bilgisini haberimizde bulabilirsiniz.