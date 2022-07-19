TOKİ’den günde 63 TL, ayda 1.906 TL’ye ev alın! 24 ile piyango vurdu: 355 bin TL’den başlayan fiyatla 108, 120, 180, 240 ay uzun vadeli 3+1 daireler!

Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev almak isteyenler için Temmuz ayında da fırsat devam ediyor. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ 24 ilde satışa sunduğu daireleri duyurdu. Daire almak isteyenler güncel kampanyaların başvuru şartlarını, hangi illerde satış yapıldığını ve ödeme şartlarını öğrenmek istiyor. İşte içinde İstanbul'un da yer aldığı ucuz konut kampanyaları...