🔊TOKİ’den bütçeye uygun 2+1 ve 3+1 konut fırsatı! 📢Başvurular için bugün son gün elinizi çabuk tutun! 📌%10 peşin ve 180 ay vade seçeneği...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bütçeye uygun 2+1 ve 3+1 konut fırsatı gündemde yoğun ilgi görüyor ve bugün başvurular için son gün olduğundan dolayı acele etmek gerekiyor. %10 peşin ve 180 ay vade seçeneği bütçeye uygun şekilde konut sahibi olmayı ve kiradan kurtulmayı sağlayacak. TOKİ Karaman Akçaşehir konut projelerinin ihale tarihi de belirlendi, Satış duyurusuna ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.