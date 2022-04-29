RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 🔊TOKİ'den bütçeye uygun 2+1 ve 3+1 konut fırsatı! 📢Başvurular için bugün son gün elinizi çabuk tutun! 📌%10 peşin ve 180 ay vade seçeneği...

🔊TOKİ'den bütçeye uygun 2+1 ve 3+1 konut fırsatı! 📢Başvurular için bugün son gün elinizi çabuk tutun! 📌%10 peşin ve 180 ay vade seçeneği...

Bütçeye uygun fiyatla ev sahibi olmanın hayalini kuranlar, yıllarca kirada oturmaktan bıkanlar TOKİ projelerini yakından takip ediyor. Düşük fiyatla, az peşinat ve uzun vade seçenekleri ile kira öder gibi konut sahibi olmak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projeleri ile mümkün oluyor. Karaman Akçaşehir'de yer alan 2+1 ve 3+1 satış duyurusuna göre başvuru yapacakların acele etmesi gerekiyor, bugün başvurular için son gün. %10 peşin ve 180 ay vade seçeneği dikkat çekiyor ve yoğun ilgi görüyor. TOKİ Karaman Akçaşehir konut ihalesisi ne zaman gerçekleşecek?

29.04.2022 22:21 - Son Güncelleme: 29.04.2022 22:21
🔊TOKİ’den bütçeye uygun 2+1 ve 3+1 konut fırsatı! 📢Başvurular için bugün son gün elinizi çabuk tutun! 📌%10 peşin ve 180 ay vade seçeneği...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bütçeye uygun 2+1 ve 3+1 konut fırsatı gündemde yoğun ilgi görüyor ve bugün başvurular için son gün olduğundan dolayı acele etmek gerekiyor. %10 peşin ve 180 ay vade seçeneği bütçeye uygun şekilde konut sahibi olmayı ve kiradan kurtulmayı sağlayacak. TOKİ Karaman Akçaşehir konut projelerinin ihale tarihi de belirlendi, Satış duyurusuna ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

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🔊TOKİ’den bütçeye uygun 2+1 ve 3+1 konut fırsatı! 📢Başvurular için bugün son gün elinizi çabuk tutun! 📌%10 peşin ve 180 ay vade seçeneği...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından "Karaman İli Merkez İlçesi Akçaşehir Beldesi 142 Konut ,
2 Dükkanlı Ticaret, 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi" Projesi kapsamında
stok 81 adet konut KURA Yöntemi ile satışa sunulacaktır.

🔊TOKİ’den bütçeye uygun 2+1 ve 3+1 konut fırsatı! 📢Başvurular için bugün son gün elinizi çabuk tutun! 📌%10 peşin ve 180 ay vade seçeneği...

Başvuru tarihleri: 25 - 29 Nisan 2022
Başvuru Bedeli: (2+1) :1.000 TL (3+1) :2.000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası AŞ. Piri Reis/Karaman Şubesi ve E.devlet
üzerinden başvuru yapılabilecektir.
Başvuru alınacak konut tipleri: 63 adet (2+1) ve 18 adet (3+1)

🔊TOKİ’den bütçeye uygun 2+1 ve 3+1 konut fırsatı! 📢Başvurular için bugün son gün elinizi çabuk tutun! 📌%10 peşin ve 180 ay vade seçeneği...

Kura Tarihi: 16 Mayıs 2022
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Piri Reis/Karaman Şubesi
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 23 – 27 Mayıs 2022
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 01 - 03 Haziran 2022 (Asil hak sahipleri
sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)

🔊TOKİ’den bütçeye uygun 2+1 ve 3+1 konut fırsatı! 📢Başvurular için bugün son gün elinizi çabuk tutun! 📌%10 peşin ve 180 ay vade seçeneği...

Konutlar %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) tahsil edilecektir. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.

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