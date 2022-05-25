TOKİ’den ayda 1.047, 1,165, 1.305 TL taksitle ev sahibi olun! Evi olmayanlar için son tren kalkıyor! 2+1 3+1 ev 20 bin peşinat, satış bedeli 255 bin! 180 ay vade...

Müracaat eden daireyi alır! TOKİ'den 255 bin TL'ye anahtarınızı teslim alabilirsiniz! Ucuz fiyatlı sıfır evler için başvuru çok kolay! Mayıs ayı sonunun gelmesiyle birlikte TOKİ'de yeni kampanyalar start aldı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Bütçesine uygun ev arayanlara uygun kampanyaları duyuran TOKİ'de Mayıs sonuyla birlikte yeni konut satışları duyuruldu. Daireler için başvuru yapacak olanlar için fiyatlar kapsamlı bir şekilde yer almaktadır.