TOKİ'den ayda 1.047, 1,165, 1.305 TL taksitle ev sahibi olun! Evi olmayanlar için son tren kalkıyor! 2+1 3+1 ev 20 bin peşinat, satış bedeli 255 bin! 180 ay vade...
TOKİ makul fiyatlarla ev sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Mayıs ayı sonuna doğru Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni konut satışlarını duyurdu. Son aktarılan bilgilere göre, Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşların başvuru yapabileceği konutların fiyatları da kurum tarafından internet sitesinde açıklandı. Son projede 96 adet konut inşaatı kapsamında üretilecek 56 adet konut satışa sunulacaktır. 2+1 konut 36 adet ,3+1 konut 20 adet olacak. İşte TOKİ Mayıs sonu kampanyası!
Müracaat eden daireyi alır! TOKİ'den 255 bin TL'ye anahtarınızı teslim alabilirsiniz! Ucuz fiyatlı sıfır evler için başvuru çok kolay! Mayıs ayı sonunun gelmesiyle birlikte TOKİ'de yeni kampanyalar start aldı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Bütçesine uygun ev arayanlara uygun kampanyaları duyuran TOKİ'de Mayıs sonuyla birlikte yeni konut satışları duyuruldu. Daireler için başvuru yapacak olanlar için fiyatlar kapsamlı bir şekilde yer almaktadır.
MALATYA İLİ PÜTÜRGE İLÇESİ TEPEHAN MAHALLESİ 96 ADET KONUT İNŞAATI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından MALATYA İLİ PÜTÜRGE İLÇESİ TEPEHAN MAHALLESİ 96 ADET KONUT İNŞAATI kapsamında üretilecek 56 adet konut satışa sunulacaktır.
Proje Adı: MALATYA İLİ PÜTÜRGE İLÇESİ TEPEHAN MAHALLESİ 96 ADET KONUT İNŞAATI
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 36 adet ,3+1 konut 20 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 16 Mayıs 2022 - 31 Mayıs 2022
Başvuru Bedeli: 1000,2000 TL
Kura Tarihi: 03 Haziran 2022
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Pütürge/Malatya ve 965-Karagümrük / İstanbul Şubesi
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 13 Haziran 2022 - 16 Haziran 2022
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 21 Haziran 2022 – 24 Haziran 2022(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)