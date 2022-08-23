TOKİ’den asgari ücretliye 2+1, 3+1 DAİRE ve ARSA müjdesi! Maaşı 3.000, 4.000, 5.000 TL olan sırtını arkaya yaslasın! İstanbul’da 72,18 m2 daireyi 200 bin TL’ye....

Uygun fiyata ev almak için fırsat bekleyenler için o gün geldi çattı. 81 ilde sosyal konut projesi hayata geçiriliyor. Dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutlar hem asgari ücretlileri, hem yeni evli çiftleri, gazileri, emeklileri sevindirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müracaatları Eylül ayında alacaklarını açıklamıştı. Buna göre vatandaşlar 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olacak. TOKİ projesinin detayları gündemde yoğun ilgi görüyor. İşte Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi ile ilgili yeni gelişmeler ve TOKİ'nin hali hazırdaki konut satışları...