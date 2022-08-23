TOKİ'den asgari ücretliye 2+1, 3+1 DAİRE ve ARSA müjdesi! Maaşı 3.000, 4.000, 5.000 TL olan sırtını arkaya yaslasın! İstanbul'da 72,18 m2 daireyi 200 bin TL'ye....
2+1, 3+1 daireler TOKİ ile sahiplerine kavuşmayı bekliyor! Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesiyle ilgili yeni detaylar geldi. 81 ilde dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutların taksit ödemeleri vatandaşları hiç zorlamayacak şekilde planlanacak. Ucuz ev kampanyası ve taksit bilgileriyle ilgili Bakan Kurum açıklamalarda bulundu. Ev sahibi olmak için TOKİ'nin konut projesini bekleyenlere can suyu olacak taksit ödeme planı! Buna göre aylık taksitler asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacak. Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor. Öte yandan TOKİ'nin İstanbul'daki konutlar için açık arttırma günü yaklaşıyor. İşte detaylar...
23.08.2022 11:52 - Son Güncelleme: 23.08.2022 11:52
Uygun fiyata ev almak için fırsat bekleyenler için o gün geldi çattı. 81 ilde sosyal konut projesi hayata geçiriliyor. Dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutlar hem asgari ücretlileri, hem yeni evli çiftleri, gazileri, emeklileri sevindirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müracaatları Eylül ayında alacaklarını açıklamıştı. Buna göre vatandaşlar 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olacak. TOKİ projesinin detayları gündemde yoğun ilgi görüyor. İşte Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi ile ilgili yeni gelişmeler ve TOKİ'nin hali hazırdaki konut satışları...