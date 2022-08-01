TOKİ’den Ağustos fişeği patladı! 3.000 bile değil 2.057 TL taksitle 85.56 m2 3+1 daire satılıyor! 5 ilde 180 ay vade 493 bin TL’ye ev sahibi olun! Süre sınırlı...

TOKİ'den dar ve orta gelirli vatandaşlara müjdeli haber geldi! Ağustos ayının gelmesiyle fiyatlar daha fazla artmadan ev sahibi olmak isteyenleri gözü kulağı TOKİ'nin yeni ilanlarındaydı. Beklenen ilan yayınlandı. Dar ve orta gelir grubu için 2+1, 3+1 konut satışları başladı. Bu gruplar için gelir şartı aranmayacağından vatandaşlara ev alımında kolaylık olacak. 82 m2 büyüklükteki 3+1 evleri almak için acele edenler kazanacak! İşte detaylar...