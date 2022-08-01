TOKİ'den Ağustos fişeği patladı! 3.000 bile değil 2.057 TL taksitle 85.56 m2 3+1 daire satılıyor! 5 ilde 180 ay vade 493 bin TL'ye ev sahibi olun! Süre sınırlı...
Ev almak isteyenler elinizi çabuk tutun. TOKİ Ağustos ayına girer girmez yeni duyurusunu yaptı. Orta gelirli vatandaşlara yüzde 25 peşinatla konut satışı yapıyor. Ayda 2.057 TL taksit imkanı ile 2+1, 3+1 dairelere kavuşabilirsiniz. Ağustos ayına giriş yapmamızla birlikte TOKİ'nin yeni duyuruları yakından takip ediliyor. Kış gelmeden ev almak isteyenler için büyük fırsat! Ev fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle ev alma hayalini erteleyenler TOKİ'nin duyurularıyla kendine geliyor. Sık sık yeni projelerini ilan eden TOKİ dar gelirli ve orta gelirli ailelerin hayalindeki eve kavuşmasına yardımcı oluyor. İşte kampanya detayları...
TOKİ'den dar ve orta gelirli vatandaşlara müjdeli haber geldi! Ağustos ayının gelmesiyle fiyatlar daha fazla artmadan ev sahibi olmak isteyenleri gözü kulağı TOKİ'nin yeni ilanlarındaydı. Beklenen ilan yayınlandı. Dar ve orta gelir grubu için 2+1, 3+1 konut satışları başladı. Bu gruplar için gelir şartı aranmayacağından vatandaşlara ev alımında kolaylık olacak. 82 m2 büyüklükteki 3+1 evleri almak için acele edenler kazanacak! İşte detaylar...
EMEKLİ VE GENÇLERE İÇİN AYRI KOTA BELİRLENECEK
TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede ise dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.