TOKİ’den 90 proje müjdesi: 3+1 daireler 1.400 TL taksit %50 peşinatla satışa sunuldu! 39 ildeki fırsatlar için son 3 hafta! 15.000 TL nakiti olan...

39 ildeki fırsatlar için son 3 hafta! TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere ucuz konut müjdesi geldi. 39 ilde satışa sunulan konutlar için başvurular devam ediyor. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. Bu fırsatta aylık ödemelerin ne kadar olduğu merak konusu oldu. İşte TOKİ güncel kampanyalar...