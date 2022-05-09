TOKİ’den 827 TL taksitle 199 bin TL’lik evi hemen kapın! 90 projede fiyatlar dibe çekildi ister 3+1 ister 2+1! 15 bin TL nakiti olan hayal ettiği evi ertelemeyecek!

Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Bununla birlikte, teklif alma sonrası Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatma işlemleri yine anılan Bankalar tarafından belirlenecek Temerküz Şubeler aracılığı ile yürütülecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir.