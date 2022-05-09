TOKİ'den 827 TL taksitle 199 bin TL'lik evi hemen kapın! 90 projede fiyatlar dibe çekildi ister 3+1 ister 2+1! 15 bin TL nakiti olan hayal ettiği evi ertelemeyecek!
TOKİ'den yeni kampanyaların ardı arkası kesilmiyor. Hayal ettiğiniz evi almayı ertelemenize gerek kalmayacak! Yayınlanan güncel TOKİ ilanında en düşük dairenin maliyeti 199 bin TL - 400 bin TL arası. Oda sayılarına göre bu oran artıyor. 2+1 evlerin fiyatı daha uygunken 3+1 evlerin maliyeti belli oranda artış gösteriyor. En dikkat çeken kısım ise taksit ve vade detayı. Vatandaşlar ister 180 ay vade, ister 240 ay vade ile anlaşmaya varabilir. Taksit olarak da cüzi bir miktarda ödeme isteniyor. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 39 ilde 105 konut ile 18 ilde 189 iş yerini 17-18 Mayıs'ta açık artırma yöntemiyle satacağını belirtti. Mevcutta 90 proje bulunuyor. İşte Mayıs ayı TOKi güncel kampanyalar!
TOKİ Mayıs ayında fiyatlarını dibe çekti. İster 2+1, ister 3+1 daireler çok ucuza dar gelirli vatandaşlara satılacak! Yeni ayın ilk gününden itibaren TOKİ yeni ilanlarını duyurmaya devam ediyor. Konut fiyatlarının artmasıyla vatandaşlar ev almak için TOKİ'nin kapısını çalıyor. TOKİ ayda en az 826 TL taksitle 199 bin TL'den başlayan daireleri satışa çıkardı. Ev almak isteyenler elini çabuk tutsun! Yüzde 10 ve ya yüzde 20 peşinat ödeyerek bu evlere sahip olabilirsiniz. İşte detaylar...
AÇIK ARTIRMA SATIŞ DUYURUSU
(MUHTELİF İŞYERİ ve KONUT)
İdaremiz mülkiyetinde bulunan 17 Mayıs 2022 ve 18 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunulmuştur. Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir.
Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Bununla birlikte, teklif alma sonrası Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatma işlemleri yine anılan Bankalar tarafından belirlenecek Temerküz Şubeler aracılığı ile yürütülecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir.
BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK:
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.
- Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak;
muhammen bedeli 199.999.- TL ye kadar olanlar için 15.000.-(Onbeşbin) TL,
muhammen bedeli 200.000 - 399.999.- TL'ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL,