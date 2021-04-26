TOKİ'den 562 TL taksitle, 180 ay vadeli 2+1 136.462 liradan satılık sıfır konut projesi ilanı! Dar gelirlilere ev müjdesi!
Tek tek açıklandı! Dar gelirlilere ev müjdesi! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile ilgili gelişmeler gündeme geldikçe vatandaşlar, TOKİ başvuru şartları, TOKİ projeleri ve TOKİ fiyat listesini aramaya başlıyor. Ev sahibi olma hayali olan vatandaşlar TOKİ'nin sosyal konutlarından faydalanıp TOKİ emekli evleri, TOKİ alt gelir grubu evleri, TOKİ şehit yakınları ya da engelli vatandaşlar için evlerin şartlarını öğrenip bu fırsattan yararlanmak istiyor. Türkiye'de konuta ilişkin talep her geçen gün yükseliyor. Artan nüfusla birlikte konut ihtiyacı her geçen gün yükseliş gösteriyor. Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde binlerce konut oldukça makul fiyatlardan yeni sahiplerini buluyor.
Ev almak isteyen vatandaşlar için TOKİ'den önemli fırsat. İl il satışa sunuldu. İşte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa sunulan uygun fiyatlı daireler... Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen kişilerin en büyük destekçisi konumunda olan TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesine dahil edildikten sonra ucuz, alt gelir grubu konut projelerine ağırlık vermeye başlamıştı. 2019 yılında 50 bin sosyal konut projesi ile başlayan süreçte 2020 yılında 100 bin sosyal konut projesi için başvurular toplanmıştı.