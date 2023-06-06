TOKİ'den 36 il için Haziran konut kampanyası! 3.368 TL taksitle 2+1 3+1 82.555 TL peşinatla satılık sıfır daire! 180 ay vade... Tarih belli oldu!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), hız kesmeden Türkiye genelinde vatandaşları uygun koşullarda ev sahibi yapma çalışmalarına devam ediyor. Ucuz ev sahibi olma fırsatını arayanlar, 2023 Haziran ayına özel TOKİ kampanyalarını takip ediyor. TOKİ, şu anda 56 şehirde projelerini sürdürüyor ve 2+1 ile 3+1 dairelere sahip olmak isteyenler için detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte 2023 Haziran ayı için uygun fiyatlı 2+1 ve 3+1 dairelerin listesi...
06.06.2023 10:03 - Son Güncelleme: 06.06.2023 10:03
TOKİ birçok kentte ucuz konut satışını başlattı! Yetişen 180 ay vadeyle alacak! TOKİ binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Alt gelir grubunu ucuz konut sahibi etmeyi amaçlayan TOKİ yeni projelerine 2023 Haziran ayında da bütün süratiyle devam ediyor. İşte yeni projeler...
YENİ TAKVİM
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Haziran ve Temmuz ayları için yeni ihale takvimini duyurarak, 36 ilde yeni konut seferberliği için fırsatlar sunuyor.
TOKİ'nin duyurduğu yeni takvimle birlikte, Haziran ve Temmuz aylarında düzenlenecek olan ihalelerle birlikte ucuz konut üretimi için önemli adımlar atılacak.