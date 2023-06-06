TOKİ'den 36 il için Haziran konut kampanyası! 3.368 TL taksitle 2+1 3+1 82.555 TL peşinatla satılık sıfır daire! 180 ay vade... Tarih belli oldu!

TOKİ birçok kentte ucuz konut satışını başlattı! Yetişen 180 ay vadeyle alacak! TOKİ binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Alt gelir grubunu ucuz konut sahibi etmeyi amaçlayan TOKİ yeni projelerine 2023 Haziran ayında da bütün süratiyle devam ediyor. İşte yeni projeler...