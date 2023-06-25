TOKİ’den 41 bin TL verene brüt 65,10 1+1 daire! Kaçıran başını taşlara vurur! Başvurular başlıyor! 2 bin TL taksit + 180 ay vade + %10 peşinat...

Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ yeni müjdeleri duyurdu! Kiradan daha ucuz taksit ödemeleri ile hemen ev sahibi olabilirsiniz. TOKİ projeleri kapsamında yeni konut satışları yayımlandı. TOKİ'nin satışa sunduğu ucuz konut projeleri ile dar gelirli vatandaşlar hayallerine kavuşuyor. İşte detaylar...