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Haberler Ekonomi TOKİ'den 41 bin TL verene brüt 65,10 1+1 daire! Kaçıran başını taşlara vurur! Başvurular başlıyor! 2 bin TL taksit + 180 ay vade + %10 peşinat...

TOKİ'den 41 bin TL verene brüt 65,10 1+1 daire! Kaçıran başını taşlara vurur! Başvurular başlıyor! 2 bin TL taksit + 180 ay vade + %10 peşinat...

TOKİ'nin konut satışları devam ediyor. Haziran - Temmuz ayı içerisindeki ilanlar yayımlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2 ilde 1+1, 2+1, 3+1 odalı dairelerin satışları yapılacak. Brüt 65,10, net 40,00 daire 411.568,00 TL'ye satılıyor. %10 (41.156,80) peşinatla aylık 2.057,84 TL taksit ödeyerek ev sahibi olmak mümkün. Vade sayısını da 180 olarak duyuran TOKİ söz konusu bu ve diğer konutları kuralı satış yöntemiyle sahiplerine teslim edecek. İşte Çorum, Karaman konut satışı ilanları...

25.06.2023 18:18 - Son Güncelleme: 25.06.2023 18:18
TOKİ’den 41 bin TL verene brüt 65,10 1+1 daire! Kaçıran başını taşlara vurur! Başvurular başlıyor! 2 bin TL taksit + 180 ay vade + %10 peşinat...

Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ yeni müjdeleri duyurdu! Kiradan daha ucuz taksit ödemeleri ile hemen ev sahibi olabilirsiniz. TOKİ projeleri kapsamında yeni konut satışları yayımlandı. TOKİ'nin satışa sunduğu ucuz konut projeleri ile dar gelirli vatandaşlar hayallerine kavuşuyor. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ’den 41 bin TL verene brüt 65,10 1+1 daire! Kaçıran başını taşlara vurur! Başvurular başlıyor! 2 bin TL taksit + 180 ay vade + %10 peşinat...

TOKİ HAZİRAN - TEMMUZ KONUT SATIŞLARI

Proje adı :ÇORUM 2. BÖLGE 680 ADET KONUT

İl - ilçe :ÇORUM - MERKEZ

Satış grubu :Alt Gelir

TOKİ’den 41 bin TL verene brüt 65,10 1+1 daire! Kaçıran başını taşlara vurur! Başvurular başlıyor! 2 bin TL taksit + 180 ay vade + %10 peşinat...

Satışa sunulan :19

Satış türü :Kuralı Satış

Başvuru dönemi :03.07.2023 - 07.07.2023

Kura/Açık Artırma Tarihi :13.07.2023

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TOKİ’den 41 bin TL verene brüt 65,10 1+1 daire! Kaçıran başını taşlara vurur! Başvurular başlıyor! 2 bin TL taksit + 180 ay vade + %10 peşinat...

Proje adı :KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIRBAĞI MAHALLESİ 364 ADET KONUT

İl - ilçe :KARAMAN - MERKEZ

Satış grubu :Alt Gelir

TOKİ’den 41 bin TL verene brüt 65,10 1+1 daire! Kaçıran başını taşlara vurur! Başvurular başlıyor! 2 bin TL taksit + 180 ay vade + %10 peşinat...

Satışa sunulan :17

Satış türü :Kuralı Satış

Başvuru dönemi :17.07.2023 - 21.07.2023

Kura/Açık Artırma Tarihi :28.07.2023

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