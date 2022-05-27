TOKİ'den 38 bin TL peşinat, aylık 1.921 TL taksitle 0 daire satışı! Hemen başvuran 394 bin TL'ye ev alıyor! Kira yerine taksit öderim diyen ev sahibi olacak!

TOKİ, 81 ilde vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Ucuza ev bulmanın yollarını arayan binlerce kişi TOKİ'nin açıklamasıyla havalara uçacak. 398 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa çıkarılan konutları kapmak için harekete geçen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. İşte konut satışlarının detayları...