TOKİ'den 3.000'den az 2.539 TL taksitli konutlar! İstanbul, İzmir ve 23 ilde 3+1 2+1 daireler yok pahasına satışta! 30 yaş altı gençlere 120 ay vadeli ucuz ev müjdesi!
TOKİ'den Ağustos sonuna doğru tek tek projeler açıklanmaya başladı. Dar gelirli vatandaşlar TOKİ sayesinde ev sahibi oluyor. Kurum her sene on binlerce vatandaşı ideal fiyatlarla ev sahibi yapıyor. TOKİ tarafından oluşturulan son duyuruda ev alabilmek isteyenlere ayda 2.533 TL taksit imkanı sunuldu. TOKİ'nin yaptığı son duyurudaki bilgileri, müracaat şartlarını ve satışın yapıldığı illeri öğrenmek isteyenler araştırmalarına devam ediyor. Balıkesir, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir ve daha birçok ilde yeni kampanyalar başladı. İşte TOKİ 3+1 2+1 yeni konut kampanyaları ve başvuru koşulları!
Daire satışı oluşturulan şehirlerden konut alabilmek isteyen vatandaşlar TOKİ ilanlarına göz atıyor. TOKİ son olarak oluşturulan bildirimde ve internet sitesinde yer alan bilgilerde Ağustos ayı ev müracaatlarının başladığı ve birtakım şehirlerde kişilerin ideal maliyete konut sahibi uygulanacağı bilgi kapasitesi paylaşıldı. Çoğu ilde başvuru dönemi bitti ve 25 ilde satışa sunulan konutlar için başvurular sürüyor. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. Bu fırsatta aylık ödemeler 2.539 TL'den başlıyor. İşte TOKİ yeni güncel konut kampanyaları!
30 YAŞ ALTINA 20 KONTENJAN!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesiyle ilgili şu bilgileri verdi:"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."
Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.