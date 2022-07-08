TOKİ’den 2.596 TL taksitle 0 daire! Elinde avucunda 33 bin TL nakiti olan 120 -180 ay vadeli 2+1 3+1 odalı konut sahibi olacak! Bu fiyata kiralık oda yok!

Elini çabuk tutan fırsatı kapar! TOKİ'de kiradan kurtaracak fırsatlar başladı. 120-180 ay vadeyle 415 bin TL'ye daire sahibi olabilirsiniz. TOKİ ev sahibi olmak isteyenlere müjdeyi verdi. Ev ya da arsa almak isteyenlerin sıklıkla takip ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) duyuruları oluyor. Kurum tarafından son olarak birçok ilde bazı konutların satışının devam ettiği görülüyor. İşte TOKİ kampanyalarına dair merak edilenler!