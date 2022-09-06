TOKİ’den 2.539 TL taksitle 2+1, 2.987 TL taksitle 3+1 konut! 120-140-180-240 ay vade + 55.000 TL peşinatla 0 daire alın! TOKİ’den 7 ilde ilaç tesiri gösterecek kampanya!

Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber yine TOKİ tarafından geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlara satışlara başladı. Kampanyalardan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları gerekli detayları merak ediyor. Son olarak TOKİ tarafından 7 ilde ucuz konut kampanyaları başladı Alıcılar konutlara yüzde 25, yüzde 50 peşinat, 120 ay vade ile sahip olabilecek. Aynı zamanda konut satışları orta gelir grubu, emekli, asgari ücretlilere makul bir şekilde yapılacak. İşte TOKİ Eylül 2022 kampanyalarına dair tüm detaylar ve açık satış listesi...