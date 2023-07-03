TOKİ'den 2.013 TL taksitle ev sahibi olun! 2+1 3+1 sıfır daireler 402.723 TL'ye satışa çıktı! Yastık altında 40.272 TL'si olan e-Devlet'ten form dolduruyor! O tarihte...
TOKİ, Temmuz ayında uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyenleri sevindirmeye devam ediyor. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlar için 2 ildeki konutların satışı duyuruldu. Fiyatlar da TOKİ'nin internet sitesinde açıklandı. Bu kapsamda Temmuz ayı ucuz konut kampanyalarıyla vatandaşlara geniş kapsamlı fırsatlar sunuyor. İşte detaylar...
TOKİ, orta ve alt gelir grubuna hitap eden konut projeleriyle ülke genelinde konut taleplerini karşılıyor. Başvuru yapanlar uygun fiyatlarla daire sahibi olabiliyor. Anahtar teslimine kadar olan süreç oldukça kolay. Ev sahibi olmak isteyenler, TOKİ'nin açık veya kuralı satış sayfalarını ziyaret ederek kampanyalara ulaşıyor!
İşte 2.013 TL taksitli konut kampanyası detayları...
ÇORUM 2. BÖLGE ve 3. BÖLGE
ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI
SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Proje Adı: ÇORUM 2. BÖLGE ve 3. BÖLGE KONUT PROJESİ
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 1+1 konut 23 adet (2008 yılında teslimi yapılmış olup, iade ve fesih stoğudur.)
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 03 - 07 Temmuz 2023
Başvuru Bedeli: 1000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 06 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir.)
Başvuru alınacak konut tipleri: 1+1
Kura Tarihi: 13 Temmuz 2023
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Çorum
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 20 - 21 Temmuz 2023
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 26 - 27 Temmuz 2023
(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için) Başvurular 1 kategoride kabul edilecektir;
1) BAŞVURU ŞARTLARI:
1. T.C. vatandaşı olması,
2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,
Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç )
3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,
Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 21.000.-TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 21.000.-TL olması gerekmektedir.) 5. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.