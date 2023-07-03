TOKİ’den 2.013 TL taksitle ev sahibi olun! 2+1 3+1 sıfır daireler 402.723 TL’ye satışa çıktı! Yastık altında 40.272 TL’si olan e-Devlet’ten form dolduruyor! O tarihte...

1) BAŞVURU ŞARTLARI:

1. T.C. vatandaşı olması,

2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç )

3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,