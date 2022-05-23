TOKİ’den 1.165 TL taksitle ev! 233 bin TL’ye 3 odalı daire kiralık değil TOKİ’den satılık! Süre doluyor: Elinde avucunda 20 bin TL’si olan ev sahibi olur!

TOKİ tarafından satışa sunulan daireler yakından takip ediliyor ve uygun fırsatları değerlendirmek isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Uzun yıllar kira ödemekten bıkan ve kendi evinin sahibi olman isteyen vatandaşlar için TOKİ'den kurasız, kuralı ön şartsız uygun fiyatlı konut projeleri oldukça dikkat çekiyor ve 2+1, 3+1 daire fırsatları göz dolduruyor. İşte son kampanyalara dair merak edilen bilgiler ve satış bilgileri haberimizde!