TOKİ'den 1.165 TL taksitle ev! 233 bin TL'ye 3 odalı daire kiralık değil TOKİ'den satılık! Süre doluyor: Elinde avucunda 20 bin TL'si olan ev sahibi olur!
Mayıs ayı gelir gelmez TOKİ'de eşsiz kampanyalar başladı. 233 BİN 155 TL'ye anahtar teslim müjdesi var. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Bütçesine uygun ev arayanlara uygun kampanyaları duyuran TOKİ'de Mayıs ayıyla birlikte yeni konut satışları duyuruldu. Daireler için başvuru yapacak olanlar için fiyatlar kapsamlı bir şekilde yer alıyor. 2+1 ve 3+1 dairelere 1.165 TL taksit ve 20 bin TL peşinatla ulaşabilirsiniz. İşte TOKİ Mayıs ayı güncel konut kampanyaları!
TOKİ tarafından satışa sunulan daireler yakından takip ediliyor ve uygun fırsatları değerlendirmek isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Uzun yıllar kira ödemekten bıkan ve kendi evinin sahibi olman isteyen vatandaşlar için TOKİ'den kurasız, kuralı ön şartsız uygun fiyatlı konut projeleri oldukça dikkat çekiyor ve 2+1, 3+1 daire fırsatları göz dolduruyor. İşte son kampanyalara dair merak edilen bilgiler ve satış bilgileri haberimizde!
MALATYA İLİ PÜTÜRGE İLÇESİ TEPEHAN MAHALLESİ 96 ADET KONUT İNŞAATI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından MALATYA İLİ PÜTÜRGE İLÇESİ TEPEHAN MAHALLESİ 96 ADET KONUT İNŞAATI kapsamında üretilecek 56 adet konut satışa sunulacaktır.
Proje Adı: MALATYA İLİ PÜTÜRGE İLÇESİ TEPEHAN MAHALLESİ 96 ADET KONUT İNŞAATI
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 36 adet ,3+1 konut 20 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 16 Mayıs 2022 - 31 Mayıs 2022
Başvuru Bedeli: 1000,2000 TL
Kura Tarihi: 03 Haziran 2022
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Pütürge/Malatya ve 965-Karagümrük / İstanbul Şubesi
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 13 Haziran 2022 - 16 Haziran 2022
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 21 Haziran 2022 – 24 Haziran 2022(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)