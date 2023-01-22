TOKİ YALOVA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Yalova 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı! Merkez, Altınova...

TOKİ YALOVA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Yalova'nın Merkez, Altınova ilçelerinde inşa edilecek konutlar için bugün (22 Ocak 2023) kura çekimi gerçekleştirilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura sonuçlarına çevrildi. İşte Yalova 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı!