TOKİ TUZLA KURASI HAK KAZANANLAR LİSTESİ! 16 Mart 2023 toki.gov.tr Tuzla başvurusu onaylananlar ve reddedilenler! 2+1 3+1 20.920 konut sonuç sorgulama ekranı...
TOKİ Tuzla kurası için geri sayım sona erdi. İstanbul kuraları 16 Mart itibariyle start veriyor. Bakan Kurum, İstanbul'da bulunan Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde gerçekleştirilecek olan 50 bin konut kura çekimi için tarihleri açıkladı. Bu kapsamda kuraya hak kazanan kişilerin isimleri de açıklandı. İşte TOKİ TUZLA KURASI HAK KAZANANLAR LİSTESİ!
TOKİ İstabul kurası 16 Mart'ta Tuzla ile start veriyor. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri için 16 Mart-19 Nisan tarihlerinde noter huzurunda çekilecek. İşte TOKİ TUZLA KURASI HAK KAZANANLAR LİSTESİ!
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ kura çekimlerine İstanbul ile devam edilecek.
İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri için 16 Mart-19 Nisan tarihlerinde noter huzurunda çekilecek.
Tuzla'daki 20 bin 920 hak sahibi için 16 Mart'ta, Çatalca'daki 540 ve Selimpaşa'daki 200 hak sahibi için 30 Mart'ta, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerindeki 28 bin 340 hak sahibi için ise 1-19 Nisan tarihlerinde kura çekimi yapılacak.
50 BİN KONUT İÇİN HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK
TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında İstanbul'da toplamda 50 bin konut inşa edecek.
İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ YAYINDA!
TOKİ, resmi internet adresi üzerinden İstanbul konut başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesini yayınladı.
Böylece Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca ve Silivri ilçelerinde inşa edilecek konutlar için başvurusu kabul edilmeyenler belli oldu.